Elevii scolilor profesionale din tara beneficiaza de programe duale de studii. In functie de ce invata, tinerii pot lucra intr-o companie, cot la cot cu angajatii. Ce spun cei de la Ministerul Educatiei - VIDEO

De aproape doi ani, elevii Scolii Profesionale Tehnice din Orhei aplica in practica teoria invatata in salile de curs. Institutia nu si-a innoit utilajul de peste jumatate de secol, iar datorita sistemului dual isi adapteaza abilitatile la noile tendinte.

”La practica ne extindem abilitatile practice. Facem diverse piese. Cele mai multe dificultati le-am intampinat la alegerea regimului de lucru.”

Sistemul dual de invatamant presupune ca elevul incheie un contract de ucenicie cu agentul economic, iar lunar este remunerat pentru munca. Unii, cei drept, au ridicat si salarii de 100 de lei.

“Primim putin, 100 de lei am primit. -Cat ai vrea la inceput? - Cel putin 500 de lei.”

Atii se pot considera norocosi, cu 1300 de lei luati la primul salariu. Elevii spun ca asa obtin un ban in plus si isi acopera cheltuielile lunare.

“Banii ii cheltui la drum, mancare. Este de ajutor, capatam profesia mai usor si vom fi lucratori calificati.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Aici elevii vad pentru prima data cum arata un strung. Aceasta bucata de metal va lua forma unei piese, care mai apoi va fi parte componenta a unui aparat de producere a cartonului.”

Adrian spune ca petrece multe ore muncind la strung, iar pentru tot efortul primeste doar 800 de lei pe luna, ceea ce este de aproape trei ori mai mic decat salariul minim pe economie. Chiar daca statul aparent ii face conditii de formare ca specialist acasa, baiatul isi vede viitorul tot peste hotare.

"As dori sa continui in sfera data, sa am studii mai mari si sa plec peste hotare.”

Angajatorul spune ca datorita programului dual elevii sunt pregatiti, astfel incat atunci cand merg sa se angajeze nu mai au nevoie de cele 2 luni de instruire.

Pavel BADEA, DIRECTOR COMPANIE: “Cand se angajeaza vor fi gata sa produca cu o calitate mai superioara. 03:11 In Orhei e foarte greu sa gasesti specialisti gata pregatiti.”

Azi a fost lansata si o campanie de promovare a invatamantului dual din Moldova, implementat de catre Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei.

Pana acum in 20 de institutii de invatamant profesional tehnic din tara se desfasoara programele duale de studii, iar in proiect sunt implicate 49 de companii, numarul acestora crescand de la an la an. Activitati in cadrul campaniei de promovare “Inveti, muncesti, castigi” vor avea loc pe parcursul intregii veri.