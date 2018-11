Elevii unei scoli profesionale, care vor sa devina bucatari iscusiti, fac stagiul de practica in... bucataria unei gradinite din capitala: vin dis-de-dimineata ca sa faca terci, ciorba sau alte bunatati pentru picii de acolo - VIDEO

Echipata din cap pana in picoare si gata sa pregateasca hrana pentru 400 de copii - asa incep diminetile, de aproape patru saptamani, Dana si colega ei. Cele doua, studente la scoala profesionala nr. 2 din capitala au ales sa faca practica in bucataria unei gradinite.

Dana GINGA, STUDENTA: ”Ce invatam la scoala este una. Retetele sunt mult mai dificile, iar aici este mult mai usor.”

Bucatarul sef urmareste pas cu pas activitatea fetelor si le da indicatii.

”Aici e masa de taiat legume. Luati si gatiti. Stiti cum se taie pentru salata? -Da. Mai intai castravetii, apoi rosiile si ceapa.”

Dana GINGA, STUDENTA: ”La copii salata se taie mai marunt. Pentru ca sunt copii de varsta foarta mica si ei nu pot sa asimileze hrana cum acei mari.”

Borsul se cunoaste cand este gata atunci cand cartoafa este patrunsa. Are un aspect moale. Borsul trebuie sa mai fiarba cam jumatate de ora. La urma va trebui sa adaugam verdeata si smantana.

Privea cu scepticism practica in bucataria unei gradinite, intrucat majoritatea colegilor au optat pentru bucataria unui restaurant, acolo unde si bucatele sunt mai sofisticate.

Dana GINGA, STUDENTA: ”Initial nu vroiam sa vin la gradinita, ma gandeam ce voi invata sa fac bors si terci, dar dupa cateva saptamani de practica am inteles ca locul meu e aici.”

La gradinita numarul 116 am surprins-o pe Nicoleta chiar in momentul in care pregatea compotul din fructe proaspete. Chiar daca meniul pare simplu, sustine ca a furat de la bucatarul sef cateva tehnici noi.

Nicoleta COTOFANA, STUDENTA: "Budinca de preparat, coltunasi, sunt alte metode aici, parjoale. Practica bate gramatica.”

In luna august bucatarul auxiliar a depus cererea de demisie, iar tot greul a ramas pe umerii unui singur angajat.

Rodica MARINESCU, ANGAJAT GRADINITA NR. 116: “Am fost alarmati ca in momentul in care doamna Olesea se imbolnaveste noi toti ramanem, inchidem institutia. Ne-am alarmat. Am fost foarte bucurosi cand a solicitat directia, a venit cu propunerea sa ne ofere elevi la practica. Ei se invata, iar bucataresele au ajutor.”

Intrebate daca si-ar dori sa se angajeze in calitate de bucatar la gradinita, fetele strang din umeri.

Dana GINGA, STUDENTA: ”Inca stau la dubii. As vrea sa lucrez in gradinita la bucatarie, dar de ar fi conditiile mai bune. -Cand spui conditii la ce te referi? -La salariu.”

Mihail GRECU, BUCATAR SEF GRADINITA NR. 116: "Salariu la bucatar este 1200 de lei, cum eu sunt sef, dar asa e 1100. E mic salariul si de trait cu o mie de lei, e greu.”

Nicoleta COTOFANA, STUDENTA: “E un salariu de ras, nici nu se merita 1.500 pentru asa munca depusa aici. 00:45 -Pentru ce salariu ai fi gata sa ramai in gradinita? -Cinci mii, cinci mii jumate.”

Angajatii gradinitelor depun insa tot efortul sa-i incadreze in echipa si spera ca macar unul din studentii care le calca pragul sa le devina coleg.

Olesea OSTANTEVA, BUCATAR SEF GRADINITA NR. 116: “As vrea sa am asa un bucatar alaturea, stie ce face, nu a invatat degeaba. E problema in salariu.”

Studentele au, insa, alte planuri.

Dana GINGA, STUDENTA: ”M-as visa lucrand intr-un restaurant.”

Nicoleta COTOFANA, STUDENTA: ”Sa am practica si deja cred ca voi pleca intr-un restaurant.”

Ca si bucatarii angajati cu acte in regula, studentii la practica spun ca placerea de a gati bucate pentru pici e cea care le umple buzunarele.

Nicoleta COTOFANA, STUDENTA: ”Ma simt mandra, ma simt bucuroasa ca vin si ajut. Plec in grupe, ma vad in forma de bucatar si buna ziua, multumesc de mancarea pregatita.”

La sfarsitul lunii septembrie Directia Educatie si scoala profesionala nr. 2 au incheiat un parteneriat care prevede desfasurarea stagiului de practica in cadrul gradinitelor, in contextul lipsei de bucatari. Din cei 60 de elevi din anul doi, putin peste o treime au ales optiunea propusa. Acestia isi aduc ajutorul in 22 de institutii. Chiar si asa, conform datelor, in luna septembrie in gradinitele din Chisinau nu se ajungeau 60 de bucatari.