Emotii, lacrimi si fericire. Fata din Budesti care a invins leucemia a revenit acasa. Adriana Proca: ”Acum vreau sa-mi traiesc viata” - VIDEO

Obosita, dar cu ochii sclipind de optimism, Adriana a aterizat in aceasta seara la Chisinau. Primii s-au grabit sa o cuprinda, nerabdatori cei mici – fratele si sora.

Apoi mama si sora mai mare. Revenirea Adrianei a fost atat de emotionanta incat aveai impresia ca toti cei care se aflau in acel moment in aeroport aveau lacrimi in ochi. La fel - colegii care au asteptat-o cu flori si baloane

Intreaga familie a trait un an plin de suferinta. Din momentul in care a aflat, toamna trecuta, ca Adriana este bolnava, n-a mai avut parte de liniste.

La 15 ani ea a fost internata la clinica din Istanbul si a inceput un tratament chinuitor. Multe au fost momentele in care credea ca cedeaza. I-a fost greu si atunci cand a renuntat, de nevoie, la parul lung si bogat. Dar nu s-a lasat invinsa.

Parintii, oameni cu venituri mici, ambii lucratori la fabrici, s-au pomenit ca au nevoie de o suma colosala ca sa-si salveze copilul. In jur de 80 de mii de euro a costat tratamentul Adrianei, iar pentru ea s-a mobilizat foarte multa lume. Banii au fost colectati de site-ul caritate.md si fundatia din Romania “Salveaza o inima”.

Adriana va mai avea nevoie de o perioada de recuperare, dupa care va reveni la scoala. Ea a plecat la spital, fiind in clasa a noua, asa ca cel mai probabil deja la vara va absolvi si ea gimnaziul.