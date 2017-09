"Eu deja sentinta mi-am luat-o, starea mea nu este din cauza dosarelor". Dorin Chirtoaca, cu lacrimi in ochi la Procuratura Anticoruptie - VIDEO

Dorin Chirtoaca a fost citat astazi la procuratura pentru a fi recunoscut drept banuit in noul dosar, in care este suspectat de depasirea atributiilor de serviciu. Primarul suspendat al capitalei sustine ca ceea ce se intampla este lipsit de logica si ca el nu a facut decat sa execute deciziile judecatoresti. Emotionat si cu lacrimi in ochi, Dorin Chirtoaca a spus ca nu-i pasa de aceste dosare.