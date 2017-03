"Facilitati" pentru toti. Ideea unei companii de telefonie mobila pentru a le face mai usor accesul in institutie persoanelor cu dezabilitati: Au montat un lift. Cum arata acesta - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Acest ascensor a fost instalat la comanda unei companii de telefonie mobila pentru a permite accesul in sediu a mamicilor cu carucioare, si a persoanelor cu dizabilitati. Instalatia a fost montata acum o luna si functioneaza in felul urmator. E destul sa apesi acest buton rosu si in doat cateva clipe ajungi la destinatie.”

Un lift similar, doar ca mult mai performant a fost instalat si la sediul ONU din centrul Chisinaului. Acolo, el a devenit functional la inceputul lunii martie. 85 de mii de dolari au costat toate lucrarile.

Ira CEBOTARI, SEFA OPERATIUNI, PROGRAMUL NATIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE: “Are panou orizontal pentru persoanele nevazatoare, sunt butoane cu Braille, iarasi pt persoanele nevazatoare, se anunta inchiderea, deschiderea si etajul este anuntare sonora.”

Cei de la Organizatia Natiunilor Unite sustin ca nevoile persoanelor cu dizabilitati practic nu sunt luate in considerare. Asta desi, oficial, cadrul legal e adaptat la standardele internationale.

Olesea PEREAN, OFITER NATIONAL PENTRU DREPTURILE OMULUI, ONU: ”Avem prevederi care specifica obligativitatea...dar nu avem cadrul legal secundar, un refulament care sa stabileasca obligatia si sanctiunea. “

Potrivit ONU Moldova, in tara noastra exista 187 de mii oameni cu nevoi speciale.