In caz de ulcer, hepatita sau chiar alcoolism, medicul de familie va fi cel care va prescrie tratamentul, si nu medicul specialist - VIDEO

In caz de ulcer, hepatita sau chiar alcoolism, medicul de familie va fi cel care va va prescrie tratamentul, si nu medicul specialist. Printr-un ordin emis in acest sens, ministerul Sanatatii isi propune sa scape de cozile imense din policlinici si spitale. Astfel, medicul de familie va pune diagnosticul pentru aproape 100 de maladii si doar in cazul unor complicatii, va trimite pacientul la specialist. Decizia i-a nemultumit pe multi oameni, care au spus ca nu au incredere in medicina de familie.