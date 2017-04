"Fata mea nu este de vanzare". Atat parintii, cat si adolescentii nu sunt instruiti, nu stiu cum sa discute aceste teme - REPORT.md

„Port o vina imensa in fata copilului meu, deoarece nu i-am fost destul de aproape ca ea sa aiba incredere in mine si sa-mi povesteasca ce i s-a intamplat. Este o tragedie pentru toata familia noastra, copila mea de numai 12 ani a fost violata. Sunt sigura ca acea trauma pe care a suferit-o nu se va vindeca curand”, marturiseste plangand Nona*, despre ce i s-a intamplat fetiţei ei.

„Fata mea nu se va mai putea casatori cu un rom, dar sa fiu sincera, nu asta este cel mai important. Dureros este faptul ca nici nu mi-a spus de la inceput, am inceput sa observ ca are un comportament diferit abia dupa o saptamana. Brusc, ea devenise tacuta si absenta si eu am inceput sa banuiesc ceva. Am prins-o de mai multe ori plangand si atunci m-am alarmat. De frica sau rusine, ea nici nu spunea ce se intamplase cu ea. Mi-am chemat atunci cele mai apropiate rude si ne-am adresat unui medic ginecolog care ne-a confirmat ca fata a fost violata. Aflasem mai tarziu ca baiatul, si el de etnie roma de 17 ani, s-a oferit s-o conduca acasa cu masina dupa lectii. Chiar daca fata a refuzat initial, el a presat-o psihologic: „Ce-i cu tine? Nu stii al cui sunt? Suntem rude...”, povesteste Nona.

