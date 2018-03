Femeile din Anenii Noi si copii lor, care ajung pe drumuri vor avea de azi inainte unde sa se adaposteasca. In localitate a fost deschis primul centru maternal - VIDEO

Iulia a ramas pe drumuri cu baietelul sau de opt luni. A fugit dintre peretii unde auzea doar strigate, satula sa mai indure pumnii sotului sau care consuma periodic alcool. S-a intors in casa parinteasca, dar acolo acoperisul din stuf care ceda la fiecare ploaie si frigul din incaperi au convins-o ca nu e locul potrivit pentru a-si creste copilul.

”Iarna e foarte greu cu copil cand nu ai unde trai. Acoperisul casei noastre era de stuf, doar o camera se incalzea. Noi eram primii aici, pe 19 februarie.”

Acum se bucura de camera de cativa metri pe care o imparte cu inca o femeie. Are un pat pentru ea si unul pentru micut.

“Aici e bine.”

Mai are o fiica de 9 ani, dar aceasta i-a fost luata de autoritati, iar ulterior micuta a fost adoptata. Iulia si-a promis ca nu va repeta aceeasi greseala cu al doilea copil. Vrea sa invete o meserie ca sa-l poata intretine.

”Vreau sa fiu hair stilist. Sunt cursuri de 3 luni si am sa merg la lucru. O sa-mi caut o gazda si o sa cresc baiatul."

Iar colega sa de camera, Anastasia a ajuns aici cu fetita ei de un an si jumatate. A fost parsasita de tatal copilului sau inca pe cand era insarcinata. Avea doar 17 ani si nici scoala nu o terminase. Acum ca are unde se adaposti si-a reluat studiile si se pregateste pentru examentul de clasa a noua.

“Ma voi duce sa invad de designer vestimentar sau de bucatareasa. Cand am aflat ca sunt insarcinata, imediat am inceput sa o iubesc. Daca s-ar intampla ceva cu ea, nu mai are sens sa traiesc.”

Deschiderea oficiala a centrului maternal a umplut cladirea cu oaspeti, atmosfera de sarbatoare, iar rasetele copiilor se auzeau peste tot. Aici fiecare mama este cazata alaturi de copilul sau.

Zinaida BUNESCU, SEFA DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA FAMILIEI: “La inceput facem contract pentru trei luni, daca nu este posibilitatea de a o reintegra in familie, prelungim termenul pana la un an."

“Avem sora medicala, psiholog, asistent social si asistenta de noapte."

In cadrul centrului, femeile sunt invatate sa gateasca si sa coase la masina. Dupa ce-si adoarme copilul, Eugenia brodeaza cu biser si face origami. Spune ca in asa mod mai castiga niste bani.

“Aici avem o icoana, dar nu e terminata. Trebuie sa mai cumpar biser si sa-i cumpar o rama.01:30- “M-am gandit sa fac o lebada, e abia inceputul. Le vand, fac bani si cumpar scutece, hainute, de mancare.”

Opt martie nu va fi o sarbatoare sofisticata pentru aceste femei. O vor petrece in liniste, multumite ca au ceea ce e cel mai important un loc caldut pentru ele si copiii lor.

“Mai linistita, nu e galagie. Maine ies afara plimb fata in oras.”

Centrul a fost deschis de CCF Moldova cu suportul financiar al unei retele internationale de magazine intr-o casa cu doua etaje care a fost renovata si dotata cu toate cele necesare. Aici pot locui sase femei si 18 copii. In continuare, institutia va fi intretinuta de autoritatile locale care spun ca pentru primul an de activitate s-au alocat 700 de mii de lei.

Alexandru BARBAROSIE, PRESEDINTELE RAIONULUI ANENII NOI: “Ar mai fi nevoie de asa centre. In rest asistentii sociali din localitati sunt prezenti pe loc si ii ajuta cu posibilitatile care sunt in baza legala. Acum este centru de nivel raional, in posibilitatea de schimbare a statului in centru de nivel regional si am putea fi finantati d ela bugetul de stat.”

Reprezentantii Asociatiei Copil Comunitate Familie spun ca au deschis acest centru pentru ca mai multe mame sa poata ramane alaturi de copii lor, astfel incat micutii sa nu ajunga sa fie abandonati. Potrivit Raportului National elaborat de ONU, in anul 2014, peste 290 de copii din Republica Moldova au fost abandonati in maternitati.