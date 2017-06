Festivalul "Bucuriei" la Orhei. Zeci de parinti impreuna cu micutii lor au decis sa aiba un week-end activ si sanatos: au alergat si au jucat volei sau fotbal - VIDEO

Festivalul Bucurie in miscare a inceput cu un sir de competii sportive. Elevii si tinerii din Orhei s-au intrecut la altletism, volei si fotbal.

Dupa sport a inceput si veselia. Mai multe colective locale au cantat si au dansat.

Copii s-au distrat din plin in sanul naturii. Zonele de relaxare au fost amenajate pentru a-i satisface pe toti. Unii au devenit arcasi pentru cateva minute, altii sahisti de performanta.





Alti pici mai linistiti de fire au desenat.



Si parintii s-au simtit copii. Recunosc ca nu prea au timp sa stea cu micutii lor, asa ca astazi au profit de ocazie.



Pentru a promova modul sanatos de viata de la Chisinau pana la Orhei pe biciclete au sosit si membrii Clubului de Ciclism. Cei 25 de ciclisti au parcurs 44 de kilometri intr-o singura directie.

Vasile FOTESCU, PRESEDINTELE CLUBULUI DE CICLISM "Am venit toti echipati cu buna dispozitie,urmeaza deja sa ne intoarcem si sa admniram frumusetele Orheiului, pentru prima data sustinem anul asta evenimentul ,,Bucurie in Miscare”.

Festivalul “Bucurie in Miscarea” se desfasoara anul acesta sub sloganul “Iubesc Miscarea”. Anul trecut evenimentul a avut loc la Chisinau. Proiectul a ajuns in tara noastra dupa ce a fost implementat cu suces in 25 de orase din Romania.

Olga CORTAC, CORDONATOR NATIONAL AL EVENIMENTULUI "Scopul festivalului e sa scoatem copii de la 4 la 90 de ani, sa-i scoatem din fata computerului si sa-i aducem aici sa se joace cu mingi, terenuri de tenis, sa ne simtim copii. Daca vorbim de ceva nou, atunci anul asta avem zona reciclam si ne jucam, unde se ricicleaza lucrurile inutile, se pot oferi publicului in schimbul unei donatii”.

Evenimentul va avea loc la Balti si Cahul.