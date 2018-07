Festivalul Pomusoarelor in Scuarul Catedralei. Pofticiosii care au luat cu asalt tarabele au putut gusta din mure, coacaza, afine sau zmeura: "Sunt congelate in sos de miere" - VIDEO

Tarabe pline si vizitatori care misunau ca niste furnici dupa bunatati, cam asa a aratat astazi parcul central al capitalei. Chiar daca unele dintre pomusoare sunt mai putin populare in tara noastra, producatorii sustin ca de la an la an castiga tot mai multi cumparatori.

Elena VETRICI, AGRICULTOR: ”Am venit cu pomusoare de goji. Avem proaspete, congelate in sirop de zahar si in miere de albina. E un produs nu chiar cunoscut in Moldova, dar lumea incepe sa-l consume.”

Vitalie TAPU, AGRICULTOR: “Am o suprafata de 2ha de aronie. Acum sunt prima oara pe piata. La anul viitor pretind si peste hotare. Intreaba, deja incep sa cunoasca fructul.”

In explozia de culoare, forme si miros, murele lui Gheorghe Trifan de la Calarasi stau mandre la taraba. Agricultorul povesteste ca aventura de a pune pe roate o afacere cu pomusoare a pornit acum sapte ani, de la doi butasi.

Gheorghe TRIFAN, AGRICULTOR: ”Mama soacra mi le-a daruit pentru ca ea nu avea unde sa le planteze la bloc. Am vazut ce efect pozitiv au avut si am pornit treaba. Am luat apoi 500 de plante, apoi 2ha. Se vand bine. Un produs de calitate 50-60.”

Pe langa pomusoarele in stare proaspata, fructele au putut fi cumparate si uscate sau conservate.

Ina CAPATINA: ”O avem in mixuri cu diferite fructe, mar, cireasa si aronie. Avem dulceata din agris, din josta, ducleata din cirese amare pe care le foloseau boierii. Pastram traditia veche si le facem asa cum faceau candva bunicile noastre.”

Familia Zuzu din Balatina, Glodeni are o plantatie de 4 ha de mure. Pentru ca nu reusesc sa comercializeze toata productia au hotarat sa faca si marmelada din pomusoare.

Tamara ZUZU: ”Marmelada se prepara manual. Cu un blender se strivesc bine murele, printr-o sita se curata bine murele, se pune la fiert cu zahar.”

Cumparatorii nu au mers acasa cu pungile goale. Spun ca la targ pretul pomusoarelor este mai mic decat la piata.

“Am cumparat afine si sotul si-a luat ceva bun pentru barbati. Am dat 400 de lei. In piata este cu 50 de lei mai mut.”

Din pomusoare gospodinele au facut si prajituri care-ti lasau gura apa.

Victoria MELNIC: ”Doua, trei zile am pregatit blaturile si noaptea aceasta le-am pus crema, le-am decorat...”

“Avem tort cu vanilie …. Am lucrat in trei timp de doua zile pline.”

Unii dintre vizitatori au savurat deliciile pe loc, altii au dat o fuga de la munca pentru a-si cumpara ceva dulcisor, iar femeile spun ca tentatia a fost atat de mare incat s-a calcat si peste dieta.

“Totul mi-a facut din ochi. La mine toate sunt preferate. De la serviciul am venit sa iau ceva gustosel pentru cafea.”

”Ce gust are? -Are gust de branzica dulce?”

“La dulciuri astazi dieta noastra s-a dus de rapa.”

La targul agro-gastronomic au participat 16 agricultori din toate regiunile tarii si 11 gastronomi. Acesta este a doua editie Summer Berry Fair din aceasta vara.