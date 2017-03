Fiecare a 4-a moldoveanca, batuta de sot sau iubit macar o data, iar 4 din 10 barbati din tara cred ca a lovi o femeie este ceva normal. Flashmob-ul organizat in capitala pentru a indemna oamenii sa opreasca violenta in familie - VIDEO

In acest an, campania numita One billion Rising a ajuns si la Chisinau. Au invatat repede miscarile, iar apoi tinerii au inceput sa danseze. Trecatorii s-au adunat ca sa vada ce se intampla.

Violenta asupra femeilor este un fenomen des intanit in tara noastra, iar ultimele date sunt alarmante. Una din 4 femei au fost batuta de sot, iubit, tata sau frate. Statisticile mai arata ca din o suta de barbati, aproape jumatate sunt agresivi cu sotiile sau iubitele lor.

In acest fel, participantii flashmob-ului indeamna femeile care au devenit victime ale violentei sa nu taca.

La actiune si-au dat intalnire si zeci de politisti. Acestia sustin ca anual cel putin 1700 de dosare penale sunt initiate, in baza cazurilor de violenta in familie.

Totodata, pe strada pietonala, acolo unde s-a desfasurat evenimentul, a fost instalat un panou, pe care trecatorii au fost indemnati sa scrie sfaturi sau mesaje de incurajare pentru femeile care au avut de suferit.

Campania One billion rising a fost lansata in anul 2012, in urma unor statistici ingrijoratoare. Potrivit datelor, una din 3 femei de pe glob a fost batuta. Atunci, reprezentantii mai multor ONG-uri au organizat un flashmob, incercand prin dans sa sensibilizeze societatea.