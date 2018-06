Fiecare zi e o noua lupta. Povestea Anastasiei, o fetita de sase ani, din Drochia, care lupta cu o boala grea: „Mamica si Nastica au nevoie de noi”. Cum poti sa o ajuti sa traiasca - FOTO

Anastasia, o fetita in varsta de 6 ani, din Drochia, se lupta in fiecare zi cu o boala grea: sufera de sindromul Down, iar acum trei ani, dupa mai multe interventii pe cord, micuta a fost diagnosticata si cu osteomielita. Astfel, ea are nevoie de ajutor pentru a ajunge la un spital din Kiev, pentru investigatii amanuntite, o interventie chirurgicala si tratament.