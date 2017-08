Fiti cu ochii pe cer. O eclipsa de luna va avea loc in aceasta seara, iar fenomenul va putea fi vazut si in Moldova. La cat incepe si cat va dura - VIDEO

Eclipsa partiala de luna va fi vizibila in Europa, Australia, dar si Africa. Astronomii moldoveni spun ca fenomenul poate fi vazut si in tara noastra. Spectacolul de pe cer incepe la ora 18 si 49 de minute, cand Luna inca nu rasare. La 20 si 22 de minute, aceasta va intra in penumbra Pamantului. Punctul culminant se asteapta la ora 21 si 20 de minute, cand discul selenar va capata o culoare rosie-portocalie.

Eclipsa de luna va fi vizibila timp de 2 ore. O eclipsa totala de luna va avea loc, potrivit specialistilor pe 31 ianuarie, in 2018. Anual, sunt inregistrate 2 fenomene de acest fel. In mai multe tari, unde eclipsa de luna poate fi vazuta, sunt organizate observatii astronomice in locuri publice, iar fenomenul este explicat oamenilor de catre specialisti. Asemenea evenimente au loc in aceasta seara si in Romania.