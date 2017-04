Flacarile le-au distrus casa, iar acum cele trei familii nu au unde locui. Incendiu urias la Soroca - VIDEO

Incendiul a izbucnit aseara in jurul orei 21. Flacarile ar fi pornit intr-un garaj si s-au extins cu repezinciune.

“Noi toata ziua am fost acasa. Am fost la plimbare am intrat in casa. A fost spontan.//Eram noi trei persoane in casa. Noi cu baietii. In spatele casei s-a produs."







"Din garaj noi am deschis usa acolo si ardea. Era o priza acolo si de acolo de la contor a inceput sa apara scantei multe.”





Garajul era folosit ca depozit.

“Noi garajul il foloseam ca depozit. Tineam acolo motocicleta bicicleta, barca, masina de spalat, televizor, piese si altele.”

In urma incendiului toate aceste lucruri s-au facut scrum. Din motocicleta a ramas doar carcasa.

Valvataia s-a extins spre acoperisul casei in care locuiau 3 familii, afectand 35 la suta din suprafata acestuia. Oamenii spun ca au reusit sa salveze o parte din bunuri.

"50 la suta am salvat.”

"nu am lasat nimci in priza tot era bine.”

Acum cele trei familii spun ca vor locui o perioada la rude. Primarul localitatii, care aseara a fost la fata locului promite ca le va oferi ajutor material din fondul de rezerva.

Victor SAU, PRIMAR SOROCA "Este important ca au reusit pompierii sa opreasca focul, sa nu se extinda mai departe deoarece este casa in casa si era problema sa nu se extinda.”



Pompierii urmeaza sa stabileasca de la ce a pornit incendiul.