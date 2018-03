Frig, mizerie si o saracie lucie. Asa isi duce traiul o femeie din Orhei si baietelul ei, care sufera de paralizie cerebrala. Aceasta se plange ca abia de ii ajung bani de mancare si lemne de foc. Ce spun vecinii - VIDEO

Aceasta casa seamana mai mult cu o cocioaba parasita. Aici, insa locuieste o femeie impreuna cu baietelul ei bolnav. In doar cativa metri patrati, unde este dezordine si un miros intepator, cei doi mananca si dorm.

MAMA: “Nu lucrez nicaieri stau acasa. Nu am cu cine sa-l las. Nimeni nu ma ajuta.“

Baietelul s-a nascut cu paralizie cerebrala. Femeia spune ca l-a adus pe lume prematur a 7-a luna de sarcina, pe cand ea avea doar 16 ani.

MAMA: “- Mi l-au traumat nastere. - Aveti vreun document care sa confirme acest lucru? - Nu.“

Primeste un ajutor social de 1300 de lei, dar si o indemnizatie de intretinere dupa divort. Femeia s-a despartit de sot acum cativa ani.

MAMA: “- El transmite banii doar, cate 800 de lei lunar. - Mai vine sotul la dvs? - Nu. - Deloc? Nu si-a vazut baiatul? - De 5 ani nu si-a vazut copilul.“

Despre acest baietel am aflat de la cativa localnici, care ne-au transmis la redactie imagini surprinse in casa si ne-au scris ca l-au gasit singur, neingrijit si fara supraveghere. In timp ce filmam acest reportaj, in spatele camerei, localnicii ne-au spus ca mama nu are grija de copil. Asistenta sociala din localitate sustine ca deseori viziteaza aceasta familie si ca anterior femeia ar fi avut probleme cu alcoolul.

Larisa LUPU, ASISTENTĂ SOCIALĂ, ORHEI: “Cineva ne-a spus ca ea e agresiva si este in stare de ebrietate. Am mers cu un politist. Ea mai are criza de nervi si saracie.“

Asistenta sociala spune ca in ultima perioada nu a mai vazut-o pe femeie in stare ebrietate si ca familia este in vizorul autoritatilor din localitate.