Furtuna i-a spulberat visele: un tanar din capitala care confectioneaza si vinde bijuterii hand-made pentru a-si castiga existenta, dar si pentru a aduna bani pentru o operatie care i-ar putea schimba viata a ramas fara nimic - VIDEO

Pana ieri, pe Chiril puteai sa-l vezi in centrul capitalei, acolo unde avea o masa cu tot felul de lucruri hand-made pe care le vindea pentru scopul sau suprem - de a aduna banii necesari pentru o operatie care i-ar putea schimba viata.

Ieri seara, odata cu furtuna puternica care a lovit capitala, norii negri s-au abatut si peste visul lui Chiril. Vijelia puternica a luat pe sus, la propriu, masa cu obiectele confectionate de tanar, iar din nefericire, Chiril nu a mai apucat sa salveze nimic.

Intr-un filmulet pe facebook, Chiril povesteste cum s-a intamplat totul:

"Buna ziua la toti, astazi este o zi foarte grea pentru mine.

Totul a inceput foarte bine, de mine s-au apropiat mai multi oameni, au inceput sa cumpere obiecte.

Eu eram in centru, vindeam obiecte, eu aveam masa, umbrela, iar in cateva secunde am ramas fara nimic, nu mai aveam nimic....

Atunci am reusit doar sa mai apuc sa tin umbrela. Imi doream sa mai cumpar obiecte, ca sa mai cumpar materiale pentru a confectiona mai multe obiecte, insa am ramas fara nimic....", spune tanarul in filmulet.