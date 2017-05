Garderobe pentru cei nevoiasi in 10 localitati din Moldova. Hainele sunt oferite gratis, la biserica. “Nici nu tin minte cand mi-am cumparat o haina ultima data” - VIDEO

Maria Leca a aflat ca la biserica Mitropoliei Basarabiei din Hancesti s-a deschis o garderoba unde hainele nu se vand, ci se daruiesc si a venit sa-si aleaga cate ceva.

Are de intretinut doi nepoti, a caror mama este plecata demult spune ea. Asa ca s-a apropiat mai intai de raftul cu haine pentru copii.

Femeia o duce greu, avand o pensie de nimic.

Asa ca sa-si cumpere o haina nici nu se gandeste. Cele pe care le are le poarta de-o viata asa vechi si spalacite cum sunt.

Si-a ales un sacou modest.

Si cate ceva pentru nepoti. Atat.

"Mai las si altora, cine mai are nevoie sa se imbrace, doar n-o sa iau eu cu lacomie tot".

Altii insa, au nevoie de mai mult.

Garderoba a fost deschisa de curand si oricine are nevoie de haine are acces aici.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Hainele sunt aranjate aici ca intr-un centru comercial. Pe raftul de jos se afla incaltamintea pentru adulti si pentru copii. Aici sunt geci si paltoane, dincoace – o multime de pulovere. Iar piesa de rezistenta este aceasta rochie alba care isi asteapta mireasa.”

Doamna Vera, o enoriasa care nu pierde nicio slujba, s-a oferit sa le puna pe toate la punct si tot ea ofera si mici consultatii celor care vin sa-si ia o haina.

Hainele care ajuns aici sunt colectate la boxele instalate vara trecuta de misiunea Diaconia in apropierea mai multor magazine din capitala. Unii le aduc direct la biserica.

Astfel de garderobe sunt in total 10 in diferite localitati din Moldova printre care Peresecina, Balabanesti, Causeni sau Palanca. In total in 10 luni la boxe s-au adunat 75 de tone de bunuri – haine, lenjerie de pat sau jucarii. Este important ca cei care doneaza sa aiba grija ca lucrurile sa fie in stare buna. Proiectul a fost pus pe roate de misiunea sociala Diaconia care a fost sustinuta financiar de Ministerul de Externe al Danemarcei.

Misiunea a fost creata de Mitropolia Basarabiei si a implementat mai multe proiecte in Moldova – a deschis un centru pentru mame si copii care nu au unde locui si intretine mai multe cantine unde sunt alimentati sute de batrani.

Acest proiect este realizat de Misiunea Socială „Diaconia” cu suportul Fundaţiei Est-Europene / East Europe Foundation - Moldova din resursele acordate de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.