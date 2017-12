O eleva din Floresti se zbate mai ceva ca un primar. A castigat un proiect si se ocupa de gunoiul din sat: a construit si instalat cateva tomberoane din... lemn - VIDEO

“Tomberonul dat are trei sectiuni, hartia plastica si sticla."

Vera Sevcenco a absolvit anul trecut gimnaziul din Prodanesti, Floresti. De jumatate de an s-a mutat in Chisinau unde studiaza la Colegiul de Excelenta in Economie insa spune ca si-a dorit sa faca o schimbare in satul sau natal.

Vera SEVCENVCO: “Eu in calitate de locuitor am observat aceasta problema, ca se arunca hartiile in strada, este un sat frumos si trebuie sa exista tomberoane.”

Deranjata de aceasta problema, Vera s-a inscris intr-un concurs unde si-a prezentat ideea de a aduce in sat cateva tomberoane din lemn. Ajutata si de fosta sa diriginta din gimnaziu, ea a reusit sa obtina o finantare de 6 mii de lei.

Vera SEVCENCO: “Am recurs la aceasta idee, ceva mai nou care in Republica Moldova nu este.Proiectul Change Moldova viza o ideie a tinerilor,am recurs la acesta, cu tomberoane de lemn.”

Valentina TRICOLICI, FOSTA DIRIGINTA: “Anul trecut am scris un proiect dar era nefinantat, Vera a vrut sa incerce si cu unul finantat, e permanent cu initiative.”

6 mii de lei nu i-au ajuns ca sa cumpere tomberoanele, asa ca a facut rost de materiale si ajutata de un tanar din sat si cei doi frati gemeni ai sai a construit tomberoanele.

Ion SEVCENCO: “Eu am vopsit, am strans.”

“Le-am ajutat sa-le stragem, si sa avem grija de ele sa nu fure. Cat ati lucrat la ele? - O luna la primul.”

Acum tomberboanele au fost reperatizate prin sat - in fata magazinului alimentar, in curtea scolii, la primarie, iar al patrulea a fost instalat in fata azilului de batrani. Satenii spun ca pentru prima data au unde arunca gunoiul.

“Asta inseamna cultura, va fi curat, frumos, bravo, baietilor fie ca si mai departe asa sa le piese de viitorul satului.”

“Pentru noi e tare bine, tot gunoiul care il avem il punem aici, o sa avem grija sa-l ducem.”

“Foarte bine i-a ajutat lumea si batranii care nu pot duce gunoiul, da la urma e mai usor, multumesc.”

“Cat mai multi asa oameni sa ajute unul pe celalalt.”

Totodata Vera Sevcenco spune ca va participa si la alte proiecte, ca sa aduca schimbari in satul in care s-a nascut.