Generatia PRO TV nu are varsta. Sunt oamenii care cred ca si noi ca intotdeauna se poate mai bine, care cred in fortele lor, gandesc liber si sunt gata sa faca schimbari: "Acest post lupta mereu pentru adevar" - VIDEO

La cei 7 ani, Sebastian Petrascu a mers astazi in clasa intai. E preocupat de lectii, dar si de problemele tarii. Sunt multe, spune copilul, iar de vina ar fi politicienii.

Sebastian PETRASCU: “Numai politica sa se rezolve si as vrea sa raman in Moldova, dar acum nu as vrea. As vrea sa plec in Romania.”

Iar pentru ca schimbarile sa aiba loc, cei de la conducere ar trebui sa se gandeasca si la popor, spune micutul.

Sebastian PETRASCU: “Cetatenii trebuie sa fie deserviti cumva de institutiile publice. Le pasa doar de ei. Au salarii mari, dar de batrani ca au pensii mizerabile 1000 de lei. ”

Nu politicienii ne aleg pe noi, dar noi ii alegem pe politicieni. Si nu avem decat sa cerem de la cei care s-au angajat sa conduca tara sa-si indeplineasca promisiunile.

Sebastian PETRASCU: “Angajatii din intitutiile publice care se ocupa de stat fac actiuni haioase care ii amuza pe oameni care privesc aceste stiri amuzante, dare eu nu ma amuz de loc pentru ca vreau sa stiu ce se intampla in tara mea.”

Sebastian spune ca seara de seara se informeaza de la Stirile PRO TV. Gandeste liber tocmai pentru ca a crescut alaturi de noi.

Sebastian PETRASCU: “Pro TV ofera informatia adevarata, dar nu falsa. Si acest post lupta mereu pentru adevar si de la aceste stiri eu ma simt un copil informat, iar un copil informat este inarmat.”

L-am descoperit pe Sebastian cand filmam un subiect despre alegerile locale din Chisinau – inca de la gradinita baiatul gandeste ca unul mare. Sunt ideile lui proprii, ne asigura parintii, uimiti si ei de faptul ca de pe acum fiul lor urmareste toate evenimentele.

Dumitru PETRASCU, TATAL: “Ora 8 este ora cand activitatea noastra ste stopata ne uitam la stiri. E o chestie care ne intereaza, lucrurile si bune si rele care se intampla la noi si in strainatate.“

Corina PETRASCU, MAMICA: “Chiar el ne indeamna, in caz ca intarziem, sa ajungem mai repede sa nu intarziem la stiri.”

Asa ca este la curent cu tot cu tot ce se intampla in tara.

Sebastian PETRASCU: “Au fost mai multe stricaciuni de ziua independetei. Au fost proteste, politistii au facut mai multe actiuni gresite la fel ca jandarmii din protestul din 10 august din Romania in Piata Victoriei.”

S-a gandit deja cine vrea sa ajunga cand va creste mare.

Sebastian PETRASCU: “Businessman in domeniul IT. Daca nu imi va reusi sa devin businessman, poate ma voi angaja in politica.”

Totusi, acum pasiunile sale sunt ca ale oricarui copil. Ii place sa mearga cu trotineta, insa nu ii place ca in Chisinau nu prea sunt drumuri bune. Stie ca administratia locala ar trebui sa le repare.

Sebastian PETRASCU: “Cine e acum primar? Nu este nimeni. Este doar un interimar Ruslan Codreanu.”

Surioara mai mica este mandra de el pentru ca e...“Frumos, delicat si vorbeste romaneste.”

Sebastian este micul nostru telespectator, dar si marea noastra speranta, de rand cu toti cei de varsta lui care cresc impreuna cu noi. In ei ne investim valorile, optimismul si dorinta de a imbunatati lucrurile.

Sebastian PETRASCU: “Sunt incantat ca m-am intalnit a doua ora cu echipa Pro TV.”