Ger nemilos in prima noapte de primavara. Cei care au asteptat transportul in statii au sarit de pe un picior pe altul, iar in unele localitati cateva vehicule au ramas blocate in nameti. Regiunile in care a fost cel mai frig - VIDEO

VIDEO IN CURAND

Acesti barbati probabil ca nu s-au uitat la termometru ci in calendar. A venit primavara, de ce sa nu cinsteasca o bere cu prietenii. La minus 15 grade acestea au facut un popas langa un magazin din capitala, iar frigul nu era o problema pentru a da peste cap paharele.

"Noi iata de la lucru ne odihnim, parca e timp de primavara dar inca e iarna. Afara sunt minus vreo 13. - Nu este frig sa beti bere? - Merge la moment, nu-i frig, e foarte normal, foarte bine."

Oamenii care asteaptau transportul in statii saltau de pe un picior pe altul si erau gata se urce in primul troleibuz sau autobuz, care vine in cale, deoarece nu mai rezista. Asa pana au ajuns acasa au fost nevoiti sa schimbe mai multe mijloace de transport.

"Foarte racoare, este deja prima zi de prmavara dar am impresia ca inca e luna ianuarie."

Oamenii strazii au devenit ostaticii gerului. Pe aceasta femeie am gasit-o rezemata de peretele unei cladiri. Spune ca nu are unde se adaposti, asa ca umblu cu lucrurile dupa ea- cateva haine groase si o o icoana.

"-Nu va este frig, e minus afara? - Da, e minus, e frig, la o mana mii frig dar la una mii cald. E frig dar ce sa-i faci, ma mai scol ma mai plimb."

Vanzatoriii de flori spun ca din cauza gerului, inceputul de primavra le-a adus pierderi, unde mai pui ca sunt nevoiti si sa inghete in asteptarea clientilor. Au indurat aseara frigul si agentii de patrulare, care spun ca nu de-i frig, de ploua de bate vantul trebuie sa fie la datorie.

"Este frig, destul de racoare, este ger umiditate inalta, asta e situatia. Suntem pentru cetateni pentru conlucrare ca sa fie normal, comod pentru populatia din republica."

Potrivit inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in ultimile 24 de ore pompierii si salvatorii au intervenit pentru a debloca 9 mijloace de transport blocate in nameti in raioanele, Ungheni, Causeni, Orhei si Autonomia Gagauza. Politia de Frontiera anunta ca activitatea posturilor vamale "Cosauti" si "Soroca", ramane sistata, din cauza podurilor de gheata. Noapte trecuta, in capitala mercurul din termometre a coborat pana la -16 grade.

Cel mai frig a fost la Briceni- minus 21 de garde. Meteorologii sustin ca noptile vor fi gerose pana luni, in schimb ziua se vor inregistra maxime pozitive. Saptamana viitoare acestea vor ajunge pana la plus 9 grade. Cea mai rece noapte din acest an a fost pe 24 ianuarie, Atunci la Bravicea Calaras s-au inregistrat minus 23 de grade.