Gerul a adus probleme si ingrijorare pentru multe familii care o duc de azi pe maine. Doi copii din Ocnita stau in frig alaturi de mama lor pentru ca nu au lemne de foc si n-au nici bani pe ce sa le cumpere - VIDEO

In satul Grinauti-Moldova din Ocnita, ninsoarea abundenta a asternut un peisaj de poveste, dar a adus si multe probleme in casa acestei familii. In soba nu arde focul, iar vantul patrunde prin crapaturile din pereti.

Ivan GROSU: “Iarna e frig rece de foc nu avem de foc, ma chinui.”

In asemenea conditii, intr-o singura camera isi incep iarna Ivan Grosu, sora lui si cele doua fiicele ale ei.

Maia TALPA: “Am taiat imprejur ce a fost, ne incalzim cu caminul vecinilor. Podul l-am dat jos ca sa nu cada cap. Plita e rece.”

Ivan Grosu are 29 de ani. Cu sase ani in urma, in timp ce demola o casa la vecini, peste el s-a prabusit un perete. De atunci traieste un cosmar - este internat des la spital, sa munceasca nu poate, asa ca saracia s-a instalat si mai mult in casuta mostenita de la parintii care nu mai sunt in viata.

Ivan GROSU: “Salvarea vine de sapte, opt ori pe luna, ma duc la spital imi schimba catetirul si vin iar la spital, nu pot nici sa am o familie si am grija de ea.”

Dupa tragedie, Maia si-a luat cele doua fiice si a venit sa aiba grija de fratele sau. Locuia in raionul Orhei impreuna cu familia, insa sotul nu a vrut s-o urmeze asa ca au divortat.

Maia TALPA: “Il hranesc il ingrijesc, sta cu fetele daca am nevoie sa plec. Tatal fetelor nu vrea sa stie de ele.”

Vica, fetita mai mica, sta imbracata in casa ca si afara. Maia spune ca e greu sa-i explici copilului ca indemnizatiile le va primi abia in decembrie asa ca deocamdata bani pentru lemne nu sunt.

“Stau cu caciulita pentru ca e frig in casa.”

Din pensia din invaliditate a lui Ivan si indemnizatia de somer a Maiei nu se pot intretine toti. Femeia spune ca mai lucreaza si cu ziua ca sa o scoata in capat.

MAIA TALPA: “E greu, nici de la primaria a zis ca nu ne mai da astfel de ajutoare ca avem casa.”

Ivan, desi este destul de tanar, e disperat si spune ca e constient ca odata cu trecerea timpului, starea lui se complica. Nu are nici bani, nici rude care sa-i vina in ajutor pentru a-si face interventia de care are nevoie.

Ivan GROSU: “Vreau sa traiesc, sa muncesc sa am o familie.”

Compensatia pentru incalzire, oamenii o vor primi in decembrie, aceasta constituind 350 de lei. Un metru cub de lemne de foc costa anul acesta intre 700 si 850 de lei, iar pentru o iarna intreaga este nevoie de cel putin patru metri cubi.