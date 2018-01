Gerul nu mai este o condamnare pentru cei trei copii din satul Bujor crescuti doar de tatal lor. Ograda s-a umplut de lemne, iar casa de cadouri - VIDEO

Nicu, Mihai si Mihaela abia de se vedeau dintre pungile care tocmai le-au umplut camera. Cei doi baieti erau tare preocupati de un joc nou. Prinsi intre griji si saracie nu au vazut in viata lor asa ceva.

Mihaela are mult de lucru – misiunea ei este sa puna la loc toate cadourile primite. Am mers la ei intr-o zi de lucru, fara sa ne anuntam vizita. La poarta lor am dat peste o adevarata parcare.

Cativa studenti de la USM tocmai ieseau din casa, iar un alt grup de studenti de la medicina tocmai intrau in curte cu pungile incarcate.

“Am pus mana de la mana fiecare cat a putut din bursele noastre de studenti ca sa le aducem o bucurie.”

In vizita au fost si cativa locuitori din Ialoveni.

Valeriu Onuta care isi creste singur, cu mari greutati, cei trei copii s-a bucurat de fiecare vizita. Data trecuta ii gasisem ingrijorati. Lemnele erau pe sfarsite, iar gerul abia se intetea.

Acum ograda le e plina de lemne.

Valeriu ONUTA, TATA: “Ne vor ajunge cred ca pentru vreo doi ani inainte.”

Iar cei trei copii care nu prea aveau incaltari caldute si haine sunt acum multumiti ca au cu ce merge la scoala.

Dupa difuzarea reportajului, ograda le-a fost mai ca tot timpul plina de oameni. Telesectatorii au fost impresionati nu de saracia, ci de cumsecadenia acestei familii si intelepciunea celor mici.

Copiii au ramas acum cinci ani fara mama care a murit de cancer, iar tatal care ar fi putut pleca peste hotare sa faca un ban, a decis sa le ramana alaturi, chiar daca in sat e greu sa-ti gasesti ceva de munca.