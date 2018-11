Gestul unui locatar dintr-un bloc din capitala care a infuriat-o pe una dintre vecine: "Se poate de rezolvat cumva?" - GALERIE FOTO

Vecina se plange ca o persoana care locuieste cu ea in aceeasi cladire a adus un caine in scara blocului. Femeia sustine ca stapanul animalului a instalat o cusca, a adus si o plapuma si tine patrupedul acolo.

Femeia ne-a scris un mesaj in care se plange ca in fiecare dimineata copilului ei ii este frica sa treaca pe hol, atunci cand merge la scoala si vrea ca animalul sa fie luat din scara blocului. Tot ea spune ca i-a spus acest lucru stapanului patrupedului, insa in replica acesta i-ar fi spus ca animalul nu este agresiv si ca nu are de ce sa-i fie frica.



"La noi in casa, cineva din vecini si-a cazat ciinile pe coridor, eu am copil la scoala si se teme sa se duca si sa vina, se poate de rezolvat cumva aceasta problema, stapinul spune ca ciinile e cuminte, dar nu se stie ce se poate intimpla, daca toti si-ar caza ciinii pe coridor ce va fi?", a scris femeia.

