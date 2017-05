Gheorghe Grau doarme pe o banca din fata Primariei si mananca ce apuca: "Tot in viata asta are un rost, daca eu dau, mie trebuie sa mi se intoarca. Daca mie nu mi se intoarce, eu nu mai dau" - VIDEO

Gheorghe GRAU, ACTOR: "Dorm intre cer si pamant, beau vin si mananc paine. Vointa o pun la bataie atunci cand am incredere. Eu cred in mine si in Domnul. Atat. Nici nu m-a primit la audienta domnul primar, mi-a pus o bere si si-a luat ramas bun. Am facut tot ce a trebuit. Nu am fost apreciat. Ce sa mai fac, pentru ce. Are rost?

Tot in viata asta are un rost, daca eu dau, mie trebuie sa mi se intoarca. Daca mie nu mi se intoarce, eu nu mai dau. Eu traiesc pentru lume, nu pentru mine. "

Actorul spune ca acum cateva luni o televiziune rusa i-a dat o suma de bani, insa a dat-o toata pe alcool si nu mai are niciun rost sa renunte la vicii.

Povestea lui Gheorghe Grau a ajuns in atentia publicului dupa ce in 2011 Pro TV a realizat un reportaj despre el. Atunci actorul, candva renumit pentru rolurile sale ajunsese un om al strazii si cersea mancare si bani de la trecatori. El isi traia zilele cersind pe strazi pentru o bucata de paine.

Ulterior, la 2 ani de la reportajul realizat de Pro TV, l-am intalnit pe Gheorghe Grau la un eveniment legat de cinematografie. Atunci, actorul a povestit ca viata lui s-a schimbat si ca in sfarsit a iesit din depresia care il macina.

Dupa o pauza de 15 ani, a incercat sa revina in scena. In 2014 a sustinut un recital de poezie proprie si atunci spunea ca si-ar dori sa fie cat mai mult in fata publicului. Ajuns la 53 de ani, actorul spune ca are planuri mari de viitor si chiar ar vrea sa revina in cinematografie.