Hoti de apa. Apa Canal anunta ca a inceput sa lupte cu cei care se conecteaza ilegal la apeduct si nu platesc niciun banut: a fost deconectata o casa de la Posta Veche - VIDEO

Vladimir VLADICESCU, ANGAJAT APA CANAL "Inchidem apa, taiem robinetul ca sa nu poata deschide apa si gospodaria ramane fara apa”.





Potrivit angajatilor Apa Canal, aceasta casa de pe strada Doina ar fi conectata ilegal la apeduct de aproximativ un an, timp in care proprietarii nu au platit un leu.

Nadejda FOTESCU, OFITER DE PRESA, APA CANAL "Domnul urma sa vie la operator sa solicite aviz de bransare in cazul in care dorea sa fie conectat, a facut neautorizat fara permisiunea noastra, a efectuat o alta bransare la apeduct.”

In 2012, spun cei de la Apa Canal, proprietarul casei ar fi cerut sa fie deconectat de la apeduct, lucru care s-a intamplat. Ulterior, tot el a fost cel care s-ar fi conectat din nou, fara sa anunte furnizorul.





Victoria BOGDAN, SEF SECTIE, APA CANAL "Anul asta inspectorii venid l-a fata locului au observat ca brasamentul a fost taiat si s-a depistat un brasamentul nou de coneCtare la serviciul public”.

Astazi, nu era nimeni acasa. Vecinii ne-au spus ca proprietarii locuiesc intr-o alta casa din apropiere. Nici acolo nu ne-a raspuns nimeni.





"Toţi controlorii care vin să ia datele de la contoare niciodată nu pot intra în curte. Toţi ne întreabă unde sunt vecinii şi cum să intrăm la ei.”

Pentru a fi reconectat, proprietarul casei va trebui sa plateasca 6 mii de lei, costul apei consumate in ultimul an, o amenda de 2 mii de lei, dar si costul lucrarilor de reconectare. Furnizorul de apa se plange ca numarul celor conectati ilegali este foarte mare, de exemplu, in 2017 s-au depistat 700 de cazuri.

Prin urmare, intreprinderea ar inregistra pierderi.