I-AU DARUIT O FAMILIE. Un preot din Bacioi si sotia sa au luat acasa un copil cu dizabilitati abandonat de parinti. L-au invatat de la zero sa mearga, sa citeasca si sa iubeasca - VIDEO

Gheorghe are 15 ani, iar aceasta este casa lui de patru ani – cei mai fericiti pe care i-a trait vreodata.

Acestea sunt primele cuvinte clare pe care a reusit sa le pronunte abia la 11 ani cand a ajuns in aceasta familie.

Treburile zilnice sunt pentru el mai tamaduitoare decat orice sedinta de reabilitare.

Se simte util si este convins ca e de mare ajutor pentru noii sai parinti.

Gheorghe a fost abandonat inca la nastere de mama sa care creste acum alti copii. Din cauza nevoilor sale speciale, baiatul a ajuns la Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale din Orhei.

Iar in cea mai norocoasa zi din viata sa, Grigore si Teodora Turcanu au decis sa-l aduca in casa lor.

Grigore Turcanu este preot la o biserica din Ialoveni. A avut o copilarie grea. Fiind multi in familie, el a crescut la scoala internat.

Asta l-a determinat sa scape macar un copil de institutie. Cand l-au adus pe Gheorghe acasa, baiatul abia pasea, asa ca au mers cu el la operatie.

Si ca pe un copil de doi ani l-au invatat de la zero sa vorbeasca, sa citeasca si sa scrie.

Acum, la cei 15 ani ai sai, Gheorghe este elev in clasa a cincea la scoala din Bacioi. Mult timp, Teodora l-a dus de mana la lectii pana a invatat sa ajunga singur. Pentru el e un rezultat urias.

In total, doar trei familii din muncicipiul Chisinau au avut curajul sa ia in asistenta parentala copii cu dizabilitati. Salariul in acest caz este acelasi – in jur de 3 mii de lei, facilitatea lor fiind doar faptul ca primesc pentru alimentatia copilului 41 de lei pe zi in loc de 31.

Olga ZAHARIA, SPECIALIST ASISTENTA PARENTALA, DMPDC CHISINAU "Ei trec o multime de lectii in care invata despre bolile copiilor.”

Potrivit Ministerului Protectiei Sociale, peste 600 de copii cu dizabilitati au fost abandonati de parintii lor si se afla in institutii si doar 31 din toata tara au avut norocul, la fel ca Gheorghe sa ajunga intr-o familie. Cu siguranta, pentru truda lor, statul ii rasplateste prea putin pe acesti oameni, dar marea recunostinta vine de la copii.