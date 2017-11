Iarmaroc de voluntariat in capitala. Peste 300 de tineri au decis sa devina voluntari si sa se implice mai mult in problemele sociale din tara noastra. Despre ce este vorba - VIDEO

Acest filmulet a fost facut de Alexandra. Acum jumatate de an, tanara de 19 ani a initiat un proiect pentru a ajuta persoanele care au HIV. Aceasta a filmat un video in care mai multi oameni infectati au povestit momentele in care au fost discriminati.

Timp de jumatate de an tanara a mers prin scolile si universitatile din tara unde a incercat sa le schimbe oamenilor perceptia discriminatorie pe care o au fata de cei infectati cu acest virus.

Alexandra CERVIN, VOLUNTAR: “Oamenii pur si simplu nu cunosc cum se transmite acest virus, iar statul nostru nu informeaza oamenii corespunzator despre asta. Sa stiti ca am vazut cum oamenii isi schimba parerea pe loc si se merita.”

Tanara spune ca nu se va opri aici, iar astazi i-a indemnat pe cei care au venit la eveniment sa se implice si ei. Alti voluntari au decis sa-si dedice timpul liber copiilor, batranilor sau animalelor fara adapost.

“M-am inregistrat la ecologie. Mi s-a parut interesant si am decis sa vin si sa vad ce se intampla aici.”

Tot la iarmaroc a fost organizat astazi si un master class, in cadrul caruia doritorii au invatat sa confectioneze pernute pentru animalele fara adapost.

“Ne straduim sa folosim tot ce ne cade sub mana, dar in cazul acesta vorbim despre o a doua viata a puloverelor vechi. La adaposturile pentru animale, sunt multe pisicute care trec greu peste iarna si le facem asa pernute.”

Organizatorii spun ca voluntariatul este acum la moda, mai ales printre tineri.

Iarmarocul de voluntariat este la a treia editie.