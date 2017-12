Iarna a adus nu doar temperaturi scazute, dar si viroze. Numarul infectiilor respiratorii acute a crescut, iar cei mai multi dintre bolnavi sunt copiii de pana la 5 ani, spun specialistii - VIDEO

Aceasta mamica a ajuns la spital azi dimineata, impreuna cu cei 3 fii ai sai, de un an, doi si 5 ani. Spune ca vineri baietii au inceput sa se simta rau, iar ea a incercat sa-i trateze cum poate, dar nu a reusit. Asa ca, azi a chemat ambulanta.

“S-au umflat ochisorii. Avea si tusa, si febra. Am stat sambata, duminica. Am cumparat picaturi. Am incercat acasa sa-i tratez. Am facut inhalatie. Dureri de cap, dureri de gat, tusa parca nu am.“

Medicii de la Spitalul Clinic de Boli Contagioase pentru Copii spun ca numarul pacientilor a crescut in ultimele zile. Cei mai multi micuti internati au pana la 5 ani.

Diana VLAD, MEDIC INFECTIONIST: “Deorece rezistenta la acesti copii este mai scazuta. Tusa, nas infudat, cefalee, vome. Pentru a ne proteja de infectii respiratorii acute, trebuie sa ducem un regim de viata normal, sa ne spalam cat mai des pe maini, sa aeresim cat mai des incapaerile. In caz de imbolnavire trebuie sa izolam pacientul.“

Potrivit sefului Directiei Sanatate Chisinau, numarul cazurilor de viroze este mai mare cu 14 la suta decat in aceeasi perioada a anului trecut.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIE SANATATE, CHISINAU: “Au fost inregistrate in Republica Moldova 7280 cazuri. Noi vorbim despre o situatie de risc atunci cand numarul de cazuri inregistrate este de sub 300 de cazuri la 100 de mii de oameni. Astazi avem 205 cazuri.“

Astfel ca reponsabilii din sanatate sustin ca situatia nu este alarmanta, numarul de imbolnaviri fiind sub pragul epidemic. Totodata, deocamdata nu au fost inregistrate cazuri de gripa.