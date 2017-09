Impreuna cu tine am reusit sa schimbam vieti si am adus bucurie in casele unor oameni. Astazi iti spunem multumesc pentru ca ne esti alaturi - VIDEO

Familia Gabrielei este astazi fericita. Parintii rad cu pofta, iar cel mai important pentru ei este ca Gabriela le aude bucuria.

Fetita a trait noua ani intr-o liniste totala. La niciun an si-a pierdut auzul din cauza meningitei.

Telespectatorii PRO TV s-au unit pentru ea si, mana de la, mana au colectat suma necesara pentru operatia care a fost facuta la Iasi si care a costat 25 de mii de euro.

La putin timp dupa asta, Gabriela a auzit pentru prima data vocea mamei.

Iar astazi invata sunet cu sunet si cuvant dupa cuvant.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV "De cand i-a fost facuta operatia de implant, Gabriela a inceput sa-si dezvolte vobirea si auzul ca un bebelus, de parca tocmai s-ar fi nascut. Acum este la nivelul unui copil de doi-trei ani. Parintii sai dau totul de la ei si mai ales multa-multa rabdare pentru ca ea sa avanseze.”

De-a lungul anilor, campania Daruiesti si Castigi ne-a solidarizat astfel incat eroii nostri au primit cel mai frumos dar – generozitatea.

Ne bucuram sa-i vedem astazi, fericiti la casele lor. Cei sase copii din Tataraseni care traiau cu mama lor intr-o locuinta ca un grajd au acum o casa noua si curata.

La fel si cei trei baieti crescuti, la Basarabeasca, de parintii lor nevazatori. Locuiau in mizerie intr-o camera de camin mucegaita. Acum, insa, au apartamentul lor, cumparat din banii adunati in campanie.

Au iesit din saracie si cei doi copii de la Bacioi crescuti de buncii lor. Le-a fost construita o casa in care isi traiesc copilaria in sfarsit, indestulata.

Si cat de frumos ne-ai fost alaturi ca sa-l ajutam pe Gabriel. Micutul, chinuit de un viciu cardiac grav, a fost salvat de tine, pentru el, colectandu-se o suma record in istoria campaniei.



La fel, o noua viata a primit si Victoria. Fetita care la 10 ani isi vedea sfarsitul, stiind ca sufera de o boala grava de ficat.



Eroina noastra a fost primul copil de o alta cetatenie decat romana transplantat la Bucuresti.



Si multi alti eroi ai campaniei noastre sunt acum bine si se bucura de copilarie.





De-a lungul anilor am pus suflet in campaniile realizate la PRO TV. Am spus ca “Am cu ce!” si am descoperit oameni frumosi, carora le pasa de felul cum traiesc, oameni gata sa faca schimbarea in satul sau orasul lor, in tara in care traiesc.



Apoi am descoperit dramele copiilor care isi spun seara de seara: Vreau parintii acasa! Si am obligat autoritatile sa ia masuri in ceea ce ii priveste.



In 2010 guvernarea nici macar nu stia cati copii isi au parintii plecati peste hotare. Abia dupa campanie a inceput identificarea lor si a fost adoptat un plan de masuri.



Problema exodului moldovenilor si consecintele grave ale acestui fenomen le-am tratat si in campania Moldova fara oameni. Am fost in spitale fara medici, in scoli fara profesori, in sate care se sting. Si ne-am gasit oamenii departe de casa, evadati in cautarea unui trai mai bun.



Te-am indemnat apoi: Fa-ti Europa acasa! Daca vrei sa traiesti bine, te-am incurajat sa pui mana ca sa-ti construiesti un viitor si ti-am adus pe ecran povestile celor care au reusit sa treaca peste “nu pot” si sa faca mai mult.





Ne-am dat seama ca printre toate problemele pe care le are tara asta, copiii batuti de propriii parinti sunt cel mai dureros fenomen – fiecare al doilea copil din Moldova e batut de mama sau de tata, iar abuzurile au ajuns pana la crima.





Am cerut sa fie adoptate mecanisme clare si pedepse pentru responsabili. Iar in 2013, la insistenta noastra a fost adoptata o noua lege care sa-i vizeze si sa-i apere pe acesti copii.





Vara trecuta am numarat crimele comise pe trecerile de pietoni de soferi nepasatori.





Am cerut autoritatilor sa ia atitudine si sa schimbe legislatia astfel incat accidentele grave sa poata fi prevenite – soferii care nu acorda prioritate pe trecerile de pietoni sa fie lipsiti de permis de conducere pentru 90 de zile. Responsabilii nu au dat curs solicitarii. Iar PRO TV insista in demersul sau.

Iar tot ceea ce facem e pentru ca ne dorim o tara in care sa-ti fie drag sa traiesti – este unul din visurile noastre pe care il urmam impreuna cu tine.