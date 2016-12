Imprimarea fotografiilor pe sticla - un nou trend in materie de decor. Cum arata si cat costa. Afacerea inedita a unui tanar din capitala - VIDEO

Imprimarea fotografiilor pe sticla - un nou trend in materie de decor. Teracota la bucataria sau picturile in dormitoare sunt de domeniul trecutului. Vedete in amenajarea locuintelor sunt acum tablourile de sticla. Un tanar din capitala a reusit sa faca din aceasta o afacerea, iar acum vrea sa se extinda si in Europa. Recent compania a castigat 200 de mii de lei de la Banca Mondiala, in cadrul unui proiect. Cu acesti bani, proprietarul spera sa-si promoveze produsele peste hotare.