In acest an, numarul studentilor inscrisi la universitatile din tara aproape ca s-a injumatatit. Facultatile la care s-au inregistrat cele mai mare scaderi - VIDEO

Daca in anul 2007 in universitatile din tara isi faceau studiile 127997 studenti, atunci anul trecut numarul acestora s-a redus pana la 74726, cu peste 40% mai putini. Cea mai mare scadere a fost inregistrata la:

Stiinţe economice” -54%

Drept - 50%

Inginerie şi activităţi inginereşti -36%

Scaderea numarului de tineri dornici sa munceasca se simte si pe piata muncii. Reprezentantii Agentiei pentru ocuparea Fortei de Munca spun ca daca acum cinci ani nu duceam lipsa de economisti, juristi sau contabili, acum situatia s-a schimbat.

Maria BULGARU, SEF DIRECTIA PLANIFICARE, EVALUARE SI SINTEZA: “Foarte multe locuri, dar specialisti putini. Se observa o scadere a persoanelor in cautarea unui loc de munca si cresterea locurilor vacante chiar cu conditii bune cu salariu bun. Nu avem specialisti. Economisti, contabili inclusiv contabili sefi peste 100 locuri vacante.”

Grigore BELOSTECINIC, PRESEDINTELE CONSILIUL RECTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA: ”Ar trebuie dane gandim la un eventual import de forta de munca in RM. In curand Republica Moldova se va transforma dintr-un exportator de forta de munca, intr-un potential imporator.”

Astfel ca specialistii in domeniul educatiei bat alarma. Acestia spun ca universitatile risca sa ramana pustii peste cativa ani.

Grigore BELOSTECINIC, PRESEDINTELE CONSILIUL RECTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA: “Noi suntem pe ultimul loc in Europa dupa numarul de studenti care revin la o 1000 de locuitori. In medie in statele uniunii europene avem in jur de 37 la 1000 de locuitori in Republuca Moldova sunt in jur de 26, in Romania peste 40”.

Site-urile care ofera locuri de munca abunda in anunturi. In acest anunt se spune ca se cauta profesor cu un salariu de 2800 de lei. Tinerii insa spun ca nu ar lucra nici in ruptul capului pentru un astfel de salariu.

”Ai lucra cu 2800 de lei salariul lunar? Nu. Nu ajunge pentru un trai decent”.

”Am lucrat bucătar la şcoală, 2000 de lei este nimic, pentru 2 zile ajunge. Am lucrat vreo jumătate de an.”

”Nu. In primul rand salariile comunale sunt foarte mari daca nu esti din oras si stai in chirie e si mai greu”.

Prin urmare, tinerii spun ca universitatile au devenit neatractive.

”Eu am terminat Universitatea de Stat, dar nu lucrez pe specialitate salarii mici”.

”La toţi le trebuie acum bani şi nu este rost să înveţi.”

”Prea mult efort si ele nu duc la nici un rezulatat.”

”E posibil care nu are o universitate sa aiba un salariul mai mare ca cel care a invatat”.

“Să presupunem că am mers la universitate? Unde să mă angajez cu diploma mea? Cine o să mă ia dacă nu am experienţă?”

"Perspective nu sunt. Fără document eşti nimeni”.

”Nu cred că diploma iţi aduce mare ajutor în viaţă”.

O problema pentru tinerii care absolvesc universitatile este ca majoritatea locurilor de munca sunt in orase, pe cand cei mai multi someri sunt in sate.

Maria BULGARU, SEF DIRECTIA PLANIFICARE, EVALUARE SI SINTEZA: “Persoane in cautarea unui loc de munca 62% in mediul rural si 38% in urban, pe cand locurile vacante sunt invers in mediul urban, doar 16% in mediul rural este o problema foarte acuta”.

Potrivit celor de la Agentia pentru ocuparea Fortei de munca, exista o lipsa acut de medici, asistente medicale, pedagogi si educatori.