In ajun de sarbatori o biserica din Straseni a fost pradata de hoti. Ce au furat din lacas - VIDEO

Totul s-a intamplat in satul Negresti, raionul Straseni. Potrivit politiei hotii ar fi patruns in interior in ultimele 24 de ore. Abia astazi dimineat preotul a descoperit ca lacatul este fortat, iar din biserica lipesc mai multe lucruri. Imediat a fost chemata politia. Nu am reusit sa discutam cu parohul. Oamenii, care locuiesc in apropiere de lacas spun ca nu au observat nimic.

Deocamdata nu exista niciun suspect. Preotul le-a spus politistilor ca cele doua cruci costa in jur de 2500 de lei. Nu se stie cat bani erau in cutia milei. Oamenii legii urmeaza sa-i gaseasca pe faptasi, care vor fi cercetati penal pentru furt.