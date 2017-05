In cateva zeci de localuri din Chisinau inca se fumeaza, afirma reprezentantii unui ONG: "In 22 de localuri se fumeaza tigarete". Datele unui studiu recent - VIDEO

Potrivit studiului la Chisinau, Balti si Cahul, in 22 de localuri din capitala se fumeaza tigarete, iar in 17- narghilea. Cele mai multe incalcari sunt anume in Chisinau, afirma reprezentantii organizatiei care a facut totalurile. Legea antitutun nu se respecta in o treime din barurile si restaurantele, care au fost prinse pe picior gresit si in septembrie, anul trecut.

Ghenadie TURCANU, COORDONATOR PROGRAME DE SANATATE CENTRUL “PAS” "Au fost declaratiile unor manageri de localuri, ca vor activa asa si vor achita amenzi. Se pune intrebarea de unde se iau bani pentru a achita asa amenzi pentru ca amenzile sunt destul de mari, zece mii de lei.”

Dumitru CEBOTĂRESCU, PROPRIETAR DE LOCALURI “Momentul este ca in legislatie este ca la 10 metri de la intrare si la fereastra chiar e imposibil de implimentat. Nu se controleaza in masura necesara ca sa fie indeplinita."



Studiul mai arata ca in toate spitalele si scolile din zonele vizate se respecta legea antifumat..

Cristina URSOI, VOLUNTAR PROGRAME DE SANATATE CENTRUL “PAS” "99 procente dintre cazuri la institutiile de invatamnt era semnul de interzicere a fumatului si doar in 90 de procente din cazuri la institutiile medicale. Din cele 72 de insitutii medicale noi am depistat doar un singur loc pentru fumat.”





Totodata, s-a constatat ca in 33 la suta dintre localuri, clientii nu primesc bon de casa.

Radion GAVRILOI, VOLUNTAR PROGRAME DE SANATATE CENTRUL “PAS” "Noi eram nevoiti sa-l solicitam in mod verbal. In anumite cazuri cand solicitam ni se spunea ca aparatul nu este la moment ca este la inspectoratul fiscal. In momentul in care noi solicitam bonul de casa, adica spre sfarsitul programului de lucru primeam bon cu nr unu, doi sau trei. Adica este primul bon eliberat ina cea zi chiar daca sala era plina. Mai mult chelnerii nici nu stiu a se folosi de aparat si chemau pe altcineva sa-i ajute sa elibereze bonul de casa.”

In replica, cei de la Asociatia proprietarilor de localuri recunosc ca bonuri nu se dau tot timpul, insa dau vina pe TVA-ul de 20 la suta, care le-ar face activitatea neprofitabila.

Dumitru CEBOTĂRESCU, PROPRIETAR DE LOCALURI “Vrem tva 8 la suta"

Legea Antitutun a intrat in vigoare la 31 mai 2016. Ministerul Sanatatii a anuntat saptamana trecuta ca, de cand a fost interzis fumatul in spatiile publice, veniturile localurilor ar fi crescut. Proprietarii de baruri de restaurante au contrazis autoritatile.