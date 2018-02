In ciuda campaniilor de informare lansate de Ministerul Sanatatii despre prevenirea cancerului de col uterin, pentru moldovence subiectul nu este prea cunoscut. Ce spun medicii - VIDEO

In ciuda campaniilor de informare lansate de Ministerul Sanatatii despre prevenirea cancerului de col uterin, pentru moldovence subiectul nu este prea cunoscut. Astazi, la Institutul Oncologic, putine femei au pasit pragul cabinetului ginecologic, dechis special pentru cele care vor sa treaca testul Papanicolau. Medicii spun ca de dimineata au inregistrat in jur de 60 de paciente, dar in cateva ore cabinetul a fost inchis.