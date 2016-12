La testare - ca in cuptor! Mai multi pompieri au trecut printr-un labirint ingust, cu temperaturi foarte ridicate si cu zeci de obstacole. Actiunile salvatorilor, urmarite direct pe un calculator de catre specialisti - VIDEO

Din afara labirintul pare a fi o incapere obisnuita, insa este dotat cu echipament care poate simula un incendiu. In interior este data alarma si chiar se aud strigate de ajutor. Peste tot este fum, asa ca pompierii abia vad pe unde merg.

Mai mult, si temperaturile sunt foarte ridicate, asa ca antrenamentul pompierilor devine si mai dificil. In labirint, iesirile si intrarile sunt foarte inguste, unde mai pui ca in jur sunt obstacole, care ingreuneaza munca salvatorilor.

Pana acum, salvatorii erau testati intr-un subsol, dotat cu echipament special. Doar ca acolo nu puteai fi vazuti in detaliu de intructori. In labirint, ei sunt urmariti de la un calculator de un specialist, care pregateste scenariul antrenamentului. In total, pompierii pot sa treaca prin 36 de variante posibile de incendiu.

Tehnica a fost procurata de o asociatie de pompieri voluntari din Italia, reprezentantii careia au venit sa vada cum se descurca pompierii din Moldova.

“Proiectul costă 70 de mii de euro. A fost realizat într-un timp record. Este mare nevoie de acest proiect în Republica Moldova. Suntem mulţumiţi de felul cum se desfăşoară totul."

Pe parcursul unui an, peste o mie de pompierii vor putea fi testati in labirint. Astfel ei vor invata cum sa se descurce in cladiri cuprinse de flacari, unde este fum si vizibilitate redusa. Cel mai recent incendiu in care un pompier si-a pierdut viata este cel de la un depozit de pe Strada Uzinelor.