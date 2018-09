In loc de activitati in grupe si jocuri la teren, se lipesc tapete si se dau geamurile cu vopsea. Sase gradinite din capitala raman inchise: lucrarile de reparatie nu s-au incheiat la timp - VIDEO

Lucrarile de reparatie la gradinita numarul 181 din sectorul Botanica al capitalei au inceput pe 25 iulie si urmau sa te incheie saptamana aceasta. E prea mult de lucru insa, spun muncitorii.

"Termenul mic si noi nu reusim la timp."

Chiar daca activitatea gradinitei este sistata deocamdata, educatorii au iesit la munca. In loc sa stea cu picii, ei fac curatenie.

In conditiile in care gradinita este frecventata de 170 de copii, directoarea a gasit o solutie pentru parintii care nu au cu cine sa-si lase odraslele. I-a redirectionat la gradinitele din apropiere.

In municipiul Chisinau activeaza 159 de gradinite. Nu si-au inceput activitatea noua dontre ele. In sase gradinite reparatia continua, iar in altele trei lipsesc bucatarii.