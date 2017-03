In parcul Catedralei din Chisinau, poti doar sa te plimbi, dar nu si sa te asezi. Asa arata acum majoritatea bancilor - VIDEO

Cu banci, dar in picioare. In parcul Catedralei din Chisinau, poti doar sa te plimbi, dac vrei sa te asezi nu ai unde, deoarece scaunele sunt zugravite de excrementele porumbeilor, care deja de zeci de ani locuiesc pe acoperisul catedralei, care arata ca o adevarata hulubarie. Responsabilii de la spatii verzi spun ca in doua saptamani vor spala toate bancile, dar nu pot sa impiedice pasarile sa faca murdarie.