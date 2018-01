In perioada reducerilor de sezon, magazinele incearca sa ne ademeneasca pentru a le pasi pragul. Nu intotdeauna cuvantul “reduceri” este atat de promitator cum pare: "Numai ca sa atraga atentia oamenilor" - VIDEO

E destul sa faci cativa pasi prin centrul capitalei, ca vezi aproape peste tot cuvantul reduceri care parca te cheama sa intri intr-un magazin sau altul. Desi oamenii spun ca nu toate reducerele sunt reale totusi recunosc ca deseori se lasa ademeniti de cuvantul magic.

“Posibil nu stiu.”

“Asta numai ca sa atraga atentia oamenilor de pe drum si cred ca sunt acealeasi preturi.”

“Ei asa fac reducerea asta, la unele adauga 50 de procente la altele 50 la unele le scad si tot aceasi. Eu stiu pentru ca am lucrat in magazin.”

“La moment cand pun preturile maresc cel ce a fost si scad in realitate, poate 10 procente dar nu 50.”

Totusi reprezentatii magazinelor ne conving ca reducerele nu sunt doar vorbe goale si cifre care ne sar in ochi. Acestia spun ca micsoreaza preturile la sfarsitul sezonului pentru a mai goli rafturile pentru colectiile noi.

Iulia TURCAN, CONSULTAT MAGAZIN: “Clientii nostri au parte de reduceri cand e lichidare de stoc si revine colectia de primavara.”

Elena MOISENCO, MANAGER MAGAZIN: “Crestere numarul cumparatorilor. In acest caz magazinul nu este in perdere? - Este interesul nostru sa avem mai multi cumparatori si clienti multumiti.”

Specialistii spun ca reducerile sunt de fapt un instrument de marketing prin care magazinele isi scot la vedere oferta cea mai atractiva pentru client. De obicei scad preturile la produsele cele mai scumpe, pe care nu oricine si le permite.

Ludmila ANDRONIC, SPECIALIST MARKETING: “In magazin se poate gasi un obiect doua trei care sa aiba aceasta reducere. Atunci cand scrie pana la – 70 nu inseamna ca tot ce gasiti acolo este la acest pret.”

O alta strategie utilizata de magazine este aranjarea foarte aproape a vitrinelor cu produsele la reduceri si cele din colectiile noi. Astfel ca este complicat sa intelegi unde se termina preturile mai mici si incep cele mari.

Ludmila ANDRONIC, SPECIALIST MARKETING: “Multe magazine recurg la siretlicul de a pune la vitrina in care anunta reduceri de pana la -70 de procente, produse care de fapt au produse mult mai mici. Fiti atenti si la notiune pret nou pentru ca nu intodeuana inseamna pret mic.”

Daca totusi ne-am decis sa facem cumparaturi in perioada marilor reduceri, e bine sa ne cunoastem drepturile. Daca am vazut afisat in vitrine reduceri de pana la – 70 procente, intrand in magazin avem dreptul sa cerem de la vanzator sa ne prezinte produsele cu reducerea promisa.

Nicolai OLARASU, INSPECTOR, AGENTIA, PROTECTIA CONSUMATORULUI: “Daca agentul economic declara ca face reduceri de pa la 50, 70 de procente atunci trebuie sa existe in magazine acel produs ca acesta reducere.”

Daniela FOCSCA REPORTER PRO TV: “Pentru a ne convinge ca ceea ce cumparam este cu adevarat mai ieftin, trebuie sa cautam pe etichita sa fie pretul vechi a produsului si data in care acesta a intrat in vanzare, apoi trebuie sa observam si pretul nou si indicata data in care pretul a fost schimbat.”

Seretlicurile uneori sunt destul de greu de sesizat. Fiecare agent economic este liber sa-si aleaga conditiile de reduceri in baza unui regulament propriu insa acesta trebuie sa fie accesibil si pentru consumator si chiar prezentat atunci cand clientul il cere.

Nicolai OLARASU, INSPECTOR, AGENTIA PENRTRU PROTECTIA CONSUMATORULUI: “Unele magazine practica si practici inselatoare, majoreaza dublu sau titreaza pretul ca apoi sa-l reduca cu 50 de procente.”

Ludmila ANDRONIC, SPECIALIST MARKETING: “Magazinele actioneaza intr-un camp legal dar mizeaza pe neatentia cumparaturilor.”

Daca se intampla ca magazinul sa ne propuna al doilea produs gratis, fara a specifica care atunci aveti tot dreptul sa va alegeti produsul la dorinta. Deasemenea produsul cu pret redus trebuie sa fie fara niciun defect.

In cazul in care a-ti observat ca totusi angajatii magazinelor incearca sa va duca de nas puteti scrie o plangere la Agentia de Protectia a Consumatorului. Daca se demonstreaza ca ati fost nedreptatit, magazinul se poate alege cu amenda de 9000 de lei.