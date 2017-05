In premeiera, participă la workshop-ul care va aborda rolul femeii in spatiul public Rolling Dice for Empowerment

Te-ai gandit vreodata la spatiul pe care il folosesti in viata ta, odaia ta, casa sau apartamentul unde locuiesti? Ce faci atunci cand parasesti acest spatiu? Care sunt spatiile de afara pe care le folosesti si cum le folosesti? Sau probabil exista spatii pe care le eviti? Vino sa arunci zarurile intr-un joc supradimensionat, care va aborda subiectul spatiului privat al femeilor si locul acestora in spatiul public, in Moldova.