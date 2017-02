In Republica Moldova ar putea aparea o noua profesie care ar putea fi studiata incepand cu anul viitor. Ce reprezinta aceasta si unde se va invata - VIDEO

La specialitatea optometrie, studentii ar urma sa invete timp de 4 ani. Proiectul este initiat de Guvernul Norvegiei si ar putea fi implementat daca optometria va fi inculsa in nomenclatorul specialitatilor din Moldova. Potrivit Ministerului Educatiei documentul ar urma sa fie aprobat de Guvern pana in luna martie. Optometristul este un specialist care poate determina dioptriile si tipul corectiei necesare. De obicei, este un asistent al medicului oftalmolog, care va prelua o parte din munca acestuia. Testarea vederii este sarcina principala a optometristului.

Ala PADUCA, COORDONATORUL PROIECTULUI “Scopul de baza a unui optometrist este de acorda asistenta oftalmologica primara, examinarea functiilor vizuale, screengul patologiilor oculare. Vor fi capabili sa scrie corectia optica necesara pacientilor, ochelarii sa-i repare, sa-i ajusteze.”

In tarile dezvoltate majoritatea retetelor este prescrisa de optometristi. Nu intra in competenta unui optometrist faca interventii chirurgicale oculare si sa prescrie tratamente pentru ochi. Studentii care vor alege sa studieze acest domeniu vor putea sa faca stagii practice de 2 saptamani in Norvegia in primul si in cel de-al III-lea an de studiu. Grupa va fi formata din 15 studenti, iar cheltuielie vor fi suportate de Guvernul de la Oslo.







Ala PADUCA, COORDONATORUL PROIECTULUI “Avand in vedere ca aceasta va fi in Norvegia trebuie sa cunoasca limba engleza”.

Coordonatorii proiectului spun aceasta specialitate este necesara din cauza numarului mare a persoanelor, care au probleme cu vederea.





Ala PADUCA, COORDONATORUL PROIECTULUI “In 2012 a fost un studiu. Peste 60 la suta din populatia Republicii noastre sufera au un handicap vizual din cauza viciilor de refractie, care cu o corectie optica adecvata fie ochelari, fie lentile de contact ar putea scadea sau disparea in totalitate”.





Dupa incheierea studiilor, absolventii vor primi o diploma conforma cerintelor europene. Costul proiectului este de peste 600 de mii de euro. Profesia de optometrist este inclusa in nomenclatorul de meserii din Romania, precum si in alte state europene.