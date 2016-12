In timp ce unii europeni pun deja proteze care redau vederea, in Moldova o mare performanta este dusul si veceul in fiecare salon din spitale. O sectie de terapie de la Spitalul nr.1, renovata - VIDEO

Peretii jerpeliti, pardoseala veche si toaletele infecte sunt acum din domeniul trecutului. Sectia Terapie a fost reparata capital. Saloanele au fost dotate cu mobilier nou, televizoare, dulapuri, noptiere. Au aparut si dusuri in fiecare incapere.

Ion ARTENI, VICEDIRECTOR MEDICAL, IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1: “Se interneaza in mare parte in mod de urgenta. In mare masura cu patologii pulmonara, cardiovasculara si gastro-intesetinala. Pacientii se vor simpti de destul de confortabil”.

Confortabil se vor simti si medicii si asistentele medicale.

Angela PLACINTA, ASISTENTA MEDICALA: “Credem ca o savenim cu placere la serviciu si o sa lucram cu multa sirguinta. Este dus viceu ceea ce este un mare plus pentru pacinet”.

“O sa ne fie mai calda si pacinetilor le va fi mai bine mai placut”.

Sunt 34 de locuri in aripa renovata.

Ion ARTENI, VICEDIRECTOR MEDICAL, IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1: “In cazul ca starea pacientului s-a agravat pacientul are butonul langa pat si in caz de este nevoie apasa si sora medicala vede ca in salon are nevoie cineva de ajutor”

Si totusi, restul spitalului arata in continuare deplorabil. Este si cazul celeilalte sectii de terapie.

“Mobilierul practic nu-i in afara de dulapul asta. Hainel stau cum stau. Patul nu sant prea comode ar trebui sa fie mai inalte”.

“Oleaca de reparatie ar trebui. As dori s fie asa frumos si la nimeni sa nu trebuiasca”.

Autoritatile promit insa ca situatia se va schimba, doar ca este nevoie de timp si bani.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIA SANATATE, PRIMARIE: “Pentru anul viitor vrem sa reparam inca o sectie de terapie, o sectie chirughie si o sectie ginecologie”.

Renovarea sectiei a costat 2 milioane de lei, bani alocati din bugetul municipal.