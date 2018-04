Inainte de a merge la cimitir, molodvenii merg la shopping. Astazi multi au iesit cu pungile cat sacii din piata si tot asa se vor duce si la morminte. Unii batrani au dat toata pensia pentru pomeni - VIDEO

Pentru ca are multe rude de pomenit acest barbat are si multe cumparaturi de facut. Asa ca a venit cu lista facuta de acasa.

“Pomeni, lumanari, lopatica pentru tamaie. -Cat ati pus deoparte? -Undeva 2000 de lei.”

Matusa Nina a venit tocmai de la Miclesti. A facut 30 de km pana-n capitala, pentru ca aici alegerea e mai bogata, spune. Ca sa-i ajunga pentru pomeni, adica farfurii, cani si trei pleduri, a luat cu ea toata pensia.

“-Acestea sunt 115. -Cui i le dati? -La nepoti. Cu cati bani ati venit la piata? -Cu pensia.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “In aceste zile ca sa faci cumparaturi la piata centrala mai trebuie sa dai si cateva coate, iar ca sa ajungi sa cumperi dulciuri, vesela sau prosoape mai stai si cateva minute in rand.”

“Foarte multi oameni si trebuie putin sa te impingi, greu.”

In afara pietei, chiar in strada printre gramezi de cutii si ambalaje aruncate misuna o multime de cumparatori. Ca furnicile intr-un musuroi, toti sunt in goana dupa pomeni de Blajini. Aici preturile sunt mai mici, costul unei farfurii incepe de la 9 lei.

“Mai mult vesela. Cam scumpe, daca avem nevoie trebuie sa cumparam.”

“Avem sapte morminte si cumparam multe. -Au mai ramas bani in portofel? -Mai avem putini. -Cu cat ati venit azi? -Cu 1600.”

Cei cu punga mai plina, vor nu doar frumusete, dar si calitate. Se cumpara vesela din cristal, cratite, iar locul prosoapelor este luat de fetele de masa.

“Sa dam ceva bunisor la neamuri, se poate de cheletuit pentru neamurile raposate. Farfurii de raciuri, ligheane. Mai calitative.”

“De la 100 de lei 200, 400 de lei. Depinde de marime. -Preturile au crescut si ele? -Nu."

“Cumpara stergare, fete de masa, fiecare dupa buzunar. Asta e 400. Proasoapele de la 5 lei in sus. -Cu cat s-au marit vanzarile? -S-au dublat.”

Si pentru ca pomana traditionala nu poate sa nu contina dulciuri, cumparatorii au facut coada la biscuitii si ciocolatele expuse in bataia soarelui si a prafului.

“Bomboane, cicolate, prajituri. -S-au adunat cateva kg? -As spune multe. Aici nu jalim, fara numar.”

Oamenii roiau si deasupra lanului de flori din centrul pietei. Toate atrageau prin culoare, nu si prin miros – pentru ca sunt artificiale.

“Tot se cumpara. Cele mai scumpe sunt 100 de lei, cele mai ieftine - 5 lei. Asa - 100 de lei, bujorii 45, asa 40 de lei. Bani au si se cumpara bine.”

“Am ales niste romanite, garoafe. -De ce nu garoafe vii? -Dupa salariile noastre sunt cam scumpe.”

Randuri au fost si la lumanari, vopsea de oua sau haine care vor fi date tot de pomana. Pe strazile din apropierea pietei centrale s-au format astazi ambuteiaje. Oamenii legii au fost prezenti pentru a dirija traficul.