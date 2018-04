Incaperi reparate, mobilier nou, dormitoare, toalete curate si chiar dusuri cu apa calda. Copiii din comuna Gangura si din alte trei sate vecine merg la o gradinita cum altii doar viseaza - VIDEO

Gradinita din satul Gangura este singura institutie prescolara pentru patru sate - Gangura, Alexandrovca, Misovca si Homuteanovca. Acum fiecare grupa are bloc sanitar modern, dormitor, dar si sala de joaca.

Natalia COJOCARU, EDUCATOARE: “Fiecare isi are patucul lui, intram in dormitor, ne dezbracam si facem amiaza.”

“Aici spalam mainele cu sapun lichid, fiecare are prosopulm lui.”

“Avem apa calda, vesela pentru felul I, felul II. Mie imi place, in asa conditii poti lucra.”

Chiar daca unii copii fac naveta din satele vecine, parintii lor sunt multumiti si spun ca gradinita arata asa cum au visat.

”Copii avem unde sa-i lasam cu incredere, avem si acasa timp liber.”

“E foarte comoda baia, au si dus, de spalat manutele, paturile sunt frumoase, podeaua este sigura.”

Natalia are doua fetite de 2 si 5 ani. Isi aminteste cu nostalgie ca acum 25 de ani pasea pragul aceleasi gradinite din sat.

“Unde este fetita mea mai mare, exact acolo am mers si eu. Sunt conditii foarte bune, este dotata cu materiale necesare, mobilier.”

Pe langa faptul ca cei 130 de pici pot veni in fiecare zi la gradinita, iar parintii lor sunt bucurosi ca-i lasa in astfel de conditii, 29 de sateni si-au gasit aici un loc de munca.

Maria ILASCU, BUCATAREASA: “Utilajele sunt foarte bune. Aceasta e plita electrica. Aici e cuptorul si mai am unul. Apa calda este. E comod.”

In curtea gradinitei sunt mai multe blocuri, doua renovate si alte cateva inca ramase in ruina. In 2013 una dintre cladiri a fost reparata din donatii oferite de germani, iar in 2017 a inceput reparatia alteia, din banii Guvernului Romaniei.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Pereti distrusi si ferestre putrede, cam asa arata gradinita inainte de renovare. Acum tencuiala a fost improspatata, ferestrele inlocuite, iar mobilierul adaptat pentru copiii de varsta prescolara.”

Tamara FAUREAN, DIRECTOARE GRADINITA: “Aici era bucataria distrusa, aici e spalatoria, baia unde se duc fetele, dormitoarele la copiii nostri. Gradinita acum este dotata cu de toate. Parintilor le este foarte usor, copiii sunt in siguranta.”

Andrei IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI IN MOLDOVA: “Prin astfel de proiecte reusemi sa aducem tot ce inseamna standarte europene mai aproape de localitatile Republicii Moldova. Contribuie la formarea unui viitor mai bun.”

Gradinita de la Gangura a fost deschisa in 1986. Pentru reparatia unui bloc, Guvernul de la Bucuresti a oferit 1 milion 500 de mii de lei, gestionati de Fondul de Investitii Sociale din Moldova. Pana acum romani au reparat 84 de gradinite din diferite localitati.