Incepe postul Pastelui, cel mai lung si cel mai aspru dintre cele patru de peste an. Zeci de credinciosi au mers pe la biserici pentru a intra in post impacati cu semenii lor: "Este Duminica Iertarii" - VIDEO

Zeci de oameni au venit astazi la slujba de la Catedrala Mitropolitana, pentru a-si cere iertare de la cei pe care i-au ranit. Pentru toti cei ce incep de maine postul este esential sa fie in pace cu toata lumea.

"Astazi este Duminica Iertarii, noi toti avem pacate si trebuie sa ne iertam in fata unul la altul, in fata lui dumnezeu in primul rand."

"Pentru bunastare pentru pace in tara noastra , pentru sanatatea copiilor care sunt plecati peste hotare, nepotei, ei acolo care au biserica care nu, dar noi aici suntem datori pentru ei sa ne rugam."

"Astazi este Maslinita, duminica iertarii pentru mine ca pentru un om credincios este o sarbatoare mare, in biblie este scris ca trebuie sa-i iertam pe cei apropiati, sa-i ajutam. Trebuie sa ne cerem iertare ca sa fie totul usor si pe suflet usor si luminos."

"Sarbatoarea iertarii pacatelor, am venit sa ne rugam pentru sanatate si pentru fericirea familiei , la copii, la nepoti, la mama."

Astazi se mai pot manca lactate, oua si peste. De luni incepe Postul cel Mare. Acesta este cel mai lung si mai aspru post dintre toate cele patru din an. Pe langa restrictiile alimentare, credinciosii trebuie sa se roage mai mult si sa fie mai buni.

In acest an Pastele va fi sarbatorit pe 8 aprilie. Catolicii vor marca Invierea Domnului cu o saptamana mai devreme, pe 1 aprilie. Abia in 2025 vor sarbatori impreuna cu ortodocsii.