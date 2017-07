Incepe sezonul pepenilor verzi. Ai nostri nu par atat de apetisanti ca cei de import, in schimb sunt mai sanatosi, spun agricultorii care au inceput culesul - VIDEO

Grigorie CRUDU, AGRICULTOR "Avem noptile reci, temperaturi de 7 grade am decis sa acoper cu pelicula. Pelicula am puis-o ca sa mentin solul cald si sa scot stresul.”

Ca de niste pui ingrijeste Grigorie Crudu de pepenii verzi. Mai ales ca ai nostri nu par atat de apetisanti ca cei de import. In schimb, sunt mai sanatosi. Anul acesta, barbatul a trebuit sa-i inveleasca, din cauza diferentelor de temperatura.

Grigorie CRUDU, AGRICULTOR "Dupa cum vedeti harbujii sunt mici, cate 2-3 kg si sunt in formare.”

Culesul pepenilor verzi a inceput aici, la Bacioi, acum o saptamana. Barbatul spune ca roada e mai saraca decat anul trecut, asa ca, pornit cu pepenii de pe deal, pe mai toti ii vinde pe drum. Vanzatorii spun ca fructul trebuie ales cu atentie.

Serghei ESANU, VANZATOR “Harbuzul cand e copt si daca sa fie mai dulce, multi il cauta sa fie cu gaura mai mare aici, care e ingusta el nu este asa de dulce. Dar de copt ei toti sunt copti, dar se primeste ca asta totusi este mai dulce.”

Si, ca sa nu fiti pacaliti de vanzatori, ar trebui sa fiti atenti la unele detalii.

Serghei ESANU, VANZATOR "Altii lasa coada mare si cand il scoate la vitrina ii taie din coada si oamenii pot sa creada ca este proaspat, dar el este poate sa aiba si doua, trei zile.”

Acum ca pretul pepenilor verzi a scazut in jumatate, de la 10 la 5 lei kg, cumparatori sunt din ce in ce mai multi. Nu numai pretul conteaza, ci si faptul ca sunt crescuti in tara noastra.





“De ai nostri, deoarece sunt mai dulci si au alt gust. Cel putin am incredere ca nu au componente chimice interzie.”

"27 de lei, nu as spune. Pentru munca, care a facut-o taranul.”

Agricultorii spun ca pretul pentru un kg de pepene verde va scadea in august pana la doi lei, iar in toamna , pentru un pepene mare si dulce, veti plati doar cativa lei.