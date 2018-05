Indragostit de dulce, un baiat din Hancesti a ajuns sa colectioneze pachetele de zahar. In cei 5 ani de cand s-a apucat sa o faca, a adunat deja sute de exemplare, unele aduse din Africa sau America - VIDEO

“Am zahar in toate limbile...”

Alexandru Mereuta are 16 ani. De cativa ani incoace s-a indeletnicit cu un hobby dulce si care nici macar nu are termen de valabilitate.

Alexandru MEREUTA: “Seria cu zahar din Moldova, seria cu banii din Ucraina si Bulgaria, horoscopul este din Romania, peisajele sunt din Slovenia, caii sunt de la un hotel din Austria.”

Baiatul, elev in clasa a zecea, spune ca a reusit sa aduna aceasta colectie de aproape 900 de exemplare, cu ajutorul rudelor.

Alexandru MEREUTA: “Pachetelele le am aproximativ toate din Europa, am si din Africa, America de Nord, Rusia.”

Cutia minune o pastreaza in camera sa, langa masa de lucru, si nu in bucatarie. Recunoaste, au fost cazuri cand si-a sacrificat colectia, in numele... familiei.

Alexandru MEREUTA: “Daca am 2-3 exemplare de acelasi fel, folosesc cate unul doua. N-am folosit chiar asa de des, deoarece zahar avem.”

Alexandru Mereuta locuieste in Sarata Galbena, din raionul Hancesti. Este in clasa a zecea si vrea sa devina doctor.