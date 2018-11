Indragostita si inspirata de traditiile moldovenesti, o tanara din capitala creeaza rochii, pantaloni si fuste dupa modele moderne, dar cu motive populare - VIDEO

Eugenia Negruta si-a transformat locuinta in atelier. A invatat sa coase de cand era eleva in clasa a noua, iar de atunci nu a mai lasat acul si carligul din mana. Se inspira de la portul popular vechi si creeaza tinute nationale moderne.

Eugenia NEGRUTA, DESIGNER VESTIMENTAR: “Tin minte cand am adus masina acasa, am despachetat-o si din prima zi si m-am pus sa cos, fara nicio cunostina in domeniu. Imi era curios. Si de atunci nu m-am mai putut opri.”

Din start, avea o masina de cusut mai veche, la care nu isi putea transforma toate schitele in articole vestimentare. Acum isi are visul implinit - o masina moderna.

Eugenia NEGRUTA, DESIGNER VESTIMENTAR: “Nu era posibilitatea sa folosesc panze groase. Eu realizam produsul, dar nu era bun , nu puteam sa prelucrez margina.”

Colectia sa numara peste 300 de piese vestimentare, la care a lucrat zi si noapte, cu multa atentie si sarguinta.

Eugenia NEGRUTA, DESIGNER VESTIMENTAR: “Inspiratia a venit de la covoarele moldovenesti, am implimentat si niste gate care reprezina radacini de copaci. Are o dubla semnificatie. Am dorit sa transmit prin crearea lor ca poporul nostru are radacini bine fixate.”

Elena SUVAC, REPORTER PRO TV: “La aceasta piesa vestimentara, Eugenia a lucrat mai bine de o luna. Manecile au fost confectionate manual, iar firele au fost intarite cu ajutorul carligului. Va dati bine seama de cata rabdare e nevoie.”

Iar profesorii de la facultatea de Arte Plastice si Design, din cadrul Universitatii Ion Creanga, acolo unde a invatat Eugenia, spun ca tanara s-a evidentiat mereu de ceilalti studenti.

Ana SIMAC, DECANUL FACULTATII DE ARTE PLASTICE SI DESGIN, UNIVERSITATEA ION CREANGA: “Foarte creativa cu o originalitate a gandirii, dar si interesata de aplicarea si exersarea diferitelor tehnici care a contribuit la formarea ei profesionala.”

Lucrarile Eugeniei au ajuns si peste hotare, fiind cumparate de moldovenii stabiliti acolo.

Eugenia NEGRUTA, DESIGNER VESTIMENTAR: “Am o clienta care des apeleaza la ajutorul meu.”

Tanara participa la diferite expozitii si concursuri, la care a luat doar locuri de frunte. Acum, ca face si un ban din acest hobby, isi doreste doar un singur lucru - sa-si deschida un atelier personal.