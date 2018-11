Indragostiti de bucataria italiana, zeci de locuitori ai capitalei s-au adunat la festivalul "Castagnata", unde au gustat castane prajite si vin fiert: "E ceva deosebit" - VIDEO

Indragostiti de bucataria italiana, zeci de locuitori ai capitalei s-au adunat pe strada pietonala Eugen Doga din capitala unde au gustat castane prajite si vin fiert. Cei prezenti au ramas impresionati de ce au gasit acolo.

“Am fost in Italia si mi-au placut foarte mult. Stim ca e saptamana “La cucina italiana” si ne place si stimam foarte mult. Vinul e deosebit, are o aroma destul de placuta.”

Cesare este italian si s-a mutat in Moldova acum 18 ani. Este preot la biserica romano- catolica din capitala, iar astazi a pregatit in jur de 100 de kilograme de castane pentru vizitatori.

Cesare, PREOT BISERICA CATOLICA DIN CHISINAU: “Noi astazi pregatim cea mai simpla, tipica reteta. Castane prajte. Sunt puse pe carbuni, se coc si se mananca.”

“Eu pana astazi nu le-am gustat, astazi le-am incercat pentru prima data. Nu mi-au placut foarte tare, dar le-am mancat, sunt foarte dulci.”

Aliona ne-a povestit ca ii plac la nebunie castanele. In fiecare an merge in Romania si isi cumpara de acolo mai multe kilograme pe care le prepara in diferite moduri. Astazi a venit sa guste deliciul pregatit de italieni.

Aliona CULAI: “Am reusit sa dau banii pentru sase pungulite. Stiu ce proprietati. Sunt foarte comestible, foarte gustoase. Din ele se pot prepara si panica si mamaligasi piure, diferite dulciuri.”

Si pentru ca afara temperaturile au coborat sub zero grade, vizitatorii s-au incalzit cu un pahar de vin fiert, pregatit tot de italieni.

Samuele: “Avem vin brule, vin fiert ca izvarul la voi. Ca fructe este mar, coaja de lamaie si portocala.”

“Am inteles ca este act de caritate si am venit sa sustinem nevoiasii. Afara sunt grade cu minus si noi ne incalzim cu plus. Are un gust special, parca e pus ceva in el.”

Potrivit organizatorilor in acest an, evenimentul a adunat mai multa lume decat anul trecut.

Irina PLATON, ORGANIZATOR: “O facem cu scopul de a colecta fonduri pentru cantina sociala unde zinic manca 150 de persoane in etate si persoane din familii social-vulnerabile”.

“Castagnata” se afla la a cincea editie.