Interzis la scaldat si bronzat in lacurile si pe plajele din capitala. Anuntul facut de responsabilii de la Sanatate Publica: "Ninsorile de la sfarsitul lui aprilie au poluat apa" - VIDEO

In nisipul de pe plaje au fost gasite oua de helminti. Unii insa nu tin cont de recomandarile medicilor si sa balacesc in voie in apa murdara.

Pe plaja din parcul La Izvor, de exemplu, astazi si-au facut loc cativa oameni, care au venit sa se scalde. Interzis, spun cei de la sanepid. Daca intrati in lac, riscati sa ajungeti la medic.

Luminita SUVEICA, MEDIC SEF CSP CHISINAU “Maladii de piele…"

Multi insa nu au dat atentie recomandarilor. S-au balacit in apa cat au vrut. Acest barbat, de exemplu, spune ca an de an vine sa se scalde si nu a patit nimic pana acum.

"Nu mai uit la doctori."

Altii insa nu au riscat sa intre in lac. Cu sau fara sfaturile specialistilor, oamenii au inteles ca apa este murdara pentru ca...se vede.





Si cei care au venit doar sa se bronzeze nu sunt in siguranta. In urma probelor, in nisip au fost gasiti diversi paraziti.

Luminita SUVEICA, MEDIC SEF CSP CHISINAU “Oua de helminti, sunt paraziti intestinali. Chiar daca va culcati pe un cearsaf, riscati sa va infectati."

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV “Daca totusi vreti sa prindeti bronzul, medicii recomanda sa nu stati pe nisip. Este mai bine sa va gasiti un loc pe iarba verde sau chiar sa va culcati pe scaune. Iar dupa baia de soare, cand ajungeti acasa nu uitati sa faceti dus.

Totodata, parintii trebuie sa fie atenti la copii, care din cauza imunitatii scazute, se pot infecta mai repede."

Potrivit celor de la Centrul Municipal de Sanatate publica, apa este murdara practic in toate lacurile din capitala, dar si in raul Nistru.