Intr-o saptamana se vor deschide iarmaroacele scolare in capitala: va fi amenajat cate un targ in fiecare sector

Pretorii au stabilit deja si locatiile. La Ciocana, iarmarocul va fi amenajat pe aleea de pe bulevardul Mircea Cel Batran, in perimetrul strazilor Petru Zadnipru si Igor Vieru. In centru, iarmarocul va fi in apropiere de piata.

La Botanica, toate lucrurile pentru scoala vor fi comercializate la intersectia strazilor Cuza Voda cu Independentei. La Buiucani si Rascani, pretorii inca nu au stabilit unde vor fi amenajate iarmaroacele scolare. Targurile vor fi deschise pana pe 1 septembrie.